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Ozan Kabak'ın performansı sosyal medyayı salladı

GALATASARAY HABERLERİ  | 25.10.2018 00:13 | Son Güncelleme

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde Schalke 04 ile 0-0 berabere kaldığı maçta 18 yaşındaki genç stoper Ozan Kabak'ın performansı, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

İşte Ozan Kabak için yapılan yorumlar...

Ozan Kabak'ın performansı sosyal medyayı salladı

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Ozan Kabak'ın performansı sosyal medyayı salladı

Ozan Kabak'ın performansı sosyal medyayı salladı
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Ozan Kabak'ın performansı sosyal medyayı salladı

Ozan Kabak'ın performansı sosyal medyayı salladı
3 / 14

Ozan Kabak'ın performansı sosyal medyayı salladı

Ozan Kabak'ın performansı sosyal medyayı salladı
4 / 14

Ozan Kabak'ın performansı sosyal medyayı salladı

Ozan Kabak'ın performansı sosyal medyayı salladı
5 / 14

Ozan Kabak'ın performansı sosyal medyayı salladı

Ozan Kabak'ın performansı sosyal medyayı salladı
6 / 14

Ozan Kabak'ın performansı sosyal medyayı salladı

Ozan Kabak'ın performansı sosyal medyayı salladı
7 / 14

Ozan Kabak'ın performansı sosyal medyayı salladı

Ozan Kabak'ın performansı sosyal medyayı salladı
8 / 14

Ozan Kabak'ın performansı sosyal medyayı salladı

Ozan Kabak'ın performansı sosyal medyayı salladı
9 / 14

Ozan Kabak'ın performansı sosyal medyayı salladı

Ozan Kabak'ın performansı sosyal medyayı salladı
10 / 14

Ozan Kabak'ın performansı sosyal medyayı salladı

Ozan Kabak'ın performansı sosyal medyayı salladı
11 / 14

Ozan Kabak'ın performansı sosyal medyayı salladı

Ozan Kabak'ın performansı sosyal medyayı salladı
12 / 14

Ozan Kabak'ın performansı sosyal medyayı salladı

Ozan Kabak'ın performansı sosyal medyayı salladı
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Ozan Kabak'ın performansı sosyal medyayı salladı

Ozan Kabak'ın performansı sosyal medyayı salladı
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Ozan Kabak'ın performansı sosyal medyayı salladı

Ozan Kabak'ın performansı sosyal medyayı salladı
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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Ozan Kabak

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