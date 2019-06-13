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Ozan Kabak'la West Ham United'ın ilgilendiği iddia edildi

ALMANYA HABERLERİ  | 13.06.2019 09:49 | Son Güncelleme

Galatasaray'dan Stuttgart'a gittikten sonra gösterdiği performansla yaz transfer döneminin gözdelerinden olan Ozan Kabak'a Bayern Münih'in ardından bir talip de Premier Lig'den çıktı.

Ozan Kabak'la West Ham United'ın ilgilendiği iddia edildi

Bundesliga'da 'Yılın çaylağı' seçilen milli futbolcu Ozan Kabak için transfer iddialarının ardı arkası kesilmiyor. Son gelişme ise İngiltere'de yaşandı.

İngiltere'nin saygın yayın kuruluşlarından The Guardian, Ozan Kabak ile Premier Lig ekiplerinden West Ham United ilgileniyor. Ozan Kabak'ın serbest kalma bedeli olan 15 milyon euroyu ödemeye hazır olan West Ham United'ın Bayern Münih ile yarıştığı ve Alman ekibinin transferde bir adım önde olduğu belirtildi.

Savunmasını güçlendirmek isteyen Londra ekibinin, Ozan Kabak'ın dışında Celta Vigo'dan Stanislav Lobotka, Villarreal'den Mario Husillos ve Marsilya'dan Morgan Sanson ile de ilgilendiği ifade edildi.

Stuttgart'ın küme düşmesiyle beraber Ozan'ın da transfer seçeneklerini kullanacağı düşünülüyor.

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Ozan Kabak west ham united

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Pen6 maker Kabak.
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