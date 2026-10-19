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Ozan Tufan'dan Beşiktaş'a karşı dikkat çeken istatistik! 191 gün sonra...

Trendyol Süper Lig'de Trabzonspor ile Beşiktaş arasında oynanan mücadelede ilk gol ev sahibi ekipten geldi. Bordo-mavililer, 21. dakikada Ozan Tufan'ın kaydettiği golle karşılaşmada 1-0 öne geçti.

Ozan Tufan'dan Beşiktaş'a karşı dikkat çeken istatistik! 191 gün sonra...
Burak Kavuncu
Ozan Tufan

Ozan Tufan

TR Türkiye
Yaş: 31 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Trabzonspor
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Trabzonspor'un Beşiktaş karşısında öne geçmesini sağlayan golü Ozan Tufan kaydetti. 21. dakikada fileleri havalandıran deneyimli futbolcu, siyah-beyazlılara karşı resmen bir başka oynuyor.

OZAN TUFAN'DAN BEŞİKTAŞ'A 6. GOL

Ozan Tufan dan Beşiktaş a karşı dikkat çeken istatistik! 191 gün sonra... 1

Beşiktaş karşısında takımını öne geçiren Ozan Tufan, siyah-beyazlı ekibe karşı kariyerindeki 6. golünü kaydetti. Deneyimli futbolcu, dört büyükler arasında en fazla gol attığı takımın Beşiktaş olduğunu bir kez daha gösterdi.

191 GÜN SONRA GOL SEVİNCİ YAŞADI

Ozan Tufan dan Beşiktaş a karşı dikkat çeken istatistik! 191 gün sonra... 2

Ozan Tufan, Süper Lig'de 191 günlük gol hasretini de Beşiktaş karşısında sona erdirdi. Trabzonspor'un tecrübeli oyuncusu, kritik mücadelede attığı golle takımını öne geçiren isim oldu.

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Trabzonspor Trabzonspor
1 - 0
Beşiktaş Beşiktaş

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Anahtar Kelimeler:
Trabzonspor Ozan Tufan beşiktaş
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