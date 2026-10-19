Ozan Tufan'dan Beşiktaş'a karşı dikkat çeken istatistik! 191 gün sonra...

Trabzonspor'un Beşiktaş karşısında öne geçmesini sağlayan golü Ozan Tufan kaydetti. 21. dakikada fileleri havalandıran deneyimli futbolcu, siyah-beyazlılara karşı resmen bir başka oynuyor.

OZAN TUFAN'DAN BEŞİKTAŞ'A 6. GOL

Beşiktaş karşısında takımını öne geçiren Ozan Tufan, siyah-beyazlı ekibe karşı kariyerindeki 6. golünü kaydetti. Deneyimli futbolcu, dört büyükler arasında en fazla gol attığı takımın Beşiktaş olduğunu bir kez daha gösterdi.

191 GÜN SONRA GOL SEVİNCİ YAŞADI

Ozan Tufan, Süper Lig'de 191 günlük gol hasretini de Beşiktaş karşısında sona erdirdi. Trabzonspor'un tecrübeli oyuncusu, kritik mücadelede attığı golle takımını öne geçiren isim oldu.