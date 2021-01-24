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Özbağ Belde Belediye Başkanı Arazay, "Salça ve mantar fabrikası hedefliyoruz"

24.01.2021 11:49 | Son Güncelleme:
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Özbağ Belde Belediye Başkanı Arazay, "Salça ve mantar fabrikası hedefliyoruz"

Özbağ Belde Belediye Başkanı Rasim Arazay, Özdağ’da 150 kişiye iş imkanı sunacak olan "Salça ve Mantar" fabrikasını kurmayı hedeflediklerini söyledi.Özbağ Belde Belediye Başkanı Rasim Arazay, "Geçtiğimiz yıl turşu fabrikasını Özbağ beldesinde öğrencisi kalmadığı için atıl durumda bulunan okul binamızda kurarak üretime başlamıştık.

Özbağ Belde Belediye Başkanı Rasim Arazay, Özdağ’da 150 kişiye iş imkanı sunacak olan "Salça ve Mantar" fabrikasını kurmayı hedeflediklerini söyledi.
Özbağ Belde Belediye Başkanı Rasim Arazay, "Geçtiğimiz yıl turşu fabrikasını Özbağ beldesinde öğrencisi kalmadığı için atıl durumda bulunan okul binamızda kurarak üretime başlamıştık. İnşallah önümüzdeki süreçte kasabamıza "Salça ve Mantar" üretim tesislerimizi de kurarak daha fazla vatandaşımıza he iş imkanı sunacağız hem de yöresel ürünlerimiz için büyük bir satış pazarlaması oluşturacağız” dedi.
Arazay, domates üretimi ve salça sektöründe ülkenin markası haline gelebilecek bir fabrikanın Özbağ bölgesine olumlu yönde katkı sağlayacağını belirtti.

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