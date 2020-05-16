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Özbağ Beldesinde mezarlık çevre düzenleme çalışmaları başlatıldı

KIRŞEHİR HABERLERİ  | 16.05.2020 16:42 | Son Güncelleme

Kırşehir’in Özbağ Belde Belediyesi, mezarlıklar çevresinde düzenleme yapıyor.Özbağ Beldesinde bulunan iki mezarlığa kilit parke taşı yenileme ve çevre düzenleme işlemleri gerçekleştiriyor.

Özbağ Beldesinde mezarlık çevre düzenleme çalışmaları başlatıldı

Kırşehir’in Özbağ Belde Belediyesi, mezarlıklar çevresinde düzenleme yapıyor.
Özbağ Beldesinde bulunan iki mezarlığa kilit parke taşı yenileme ve çevre düzenleme işlemleri gerçekleştiriyor. Özbağ Belde Belediye Başkanı Rasim Arazay, mezarlıklar bölgesinin gerekli düzenleme ile düzenli hale getirileceğini söyledi.
Arazay açıklamasında; "Özbağ’da, Kışlapınar - Kızılcaköy mezarlığına kilit parke ve çevre düzenlemesi çalışmalarımıza başladık. Mezarlıklar içerisinde gerekli çevre temizliğini yaparak, içerisinde bulunan ara yolları kilitli parke taşı ile döşüyoruz. Mezarlıklar, yapılan çalışmalardan sonra daha düzenli hale gelecekler" dedi.

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