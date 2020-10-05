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Özbağ Belediyesinden Azerbaycan’a bayraklı destek

KIRŞEHİR HABERLERİ  | 05.10.2020 16:53 | Son Güncelleme

Kırşehir’in Özbağ Belde Belediyesi, Azerbaycan’a destek için belediye binasına Azerbaycan bayrağı astı.Özbağ Belde Belediye Başkanı Rasim Arazay, Ermenistan’ın Azerbaycan topraklarına saldırması üzerine başlatılan operasyonlara destek vermek amacıyla belediye binasına Türkiye ve Azerbaycan bayrağı astığını duyurdu.

Özbağ Belediyesinden Azerbaycan’a bayraklı destek

Kırşehir’in Özbağ Belde Belediyesi, Azerbaycan’a destek için belediye binasına Azerbaycan bayrağı astı.
Özbağ Belde Belediye Başkanı Rasim Arazay, Ermenistan’ın Azerbaycan topraklarına saldırması üzerine başlatılan operasyonlara destek vermek amacıyla belediye binasına Türkiye ve Azerbaycan bayrağı astığını duyurdu. Belediye Başkanı Rasim Arazay, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, her koşulda ve her şartta Azerbaycan’ın yanında olduklarını belirterek, “Gardaşımız Azerbaycan’ın yanındayız” ifadelerini kullandı.

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