Özbalta, Hekimoğlu galibiyetini değerlendirdi

Hekimoğlu Trabzon karşısında 6-1’lik skorla 3 puanı hanesine yazdıran TFF 2. Lig Beyaz Grup Lideri Manisa FK’nın Teknik Direktörü Serkan Özbalta, “Hem oyun olarak hem de skor olarak memnun edici bir maç oldu. Manisa şehrine armağan olsun.” dedi.

Manisa Futbol Kulübü, Misli.com 2. Lig Beyaz Grup 12. haftasında sahasında ağırladığı Hekimoğlu Trabzon’u 6-1 mağlup etti. Ligde 12 haftada attığı 42 golle profesyonel liglerin en golcü takımı olan Manisa FK 11 puan farkla liderliğini korumaya devam etti.

"Grubun iki tane hedefe oynayan takımı karşı karşıya geldi"

Karşılaşma sonrasında değerlendirmelerde bulunan Teknik Direktör Serkan Özbalta, “Grubun iki tane hedefe oynayan takımı karşı karşıya geldi. Hem onlar hem de bizim açımızdan önemli bir müsabakaydı. Rakibimiz 4 haftadır iyi bir ivme kazanmıştı. Hafta içerisinde de Kayserispor’u kupada eleyip buraya moralle gelmişlerdi. Bizim için kendi sahamız veya dış saha fark etmiyor. Kendi oyunumuzu oynamak istiyoruz. Bu maç o açıdan da çok önemliydi. Sadece netice alan değil oyunu da geliştirerek ilerlemek istiyoruz. Futbolun saha içinde ciddi bir matematiği olan bir oyun olduğuna inanıyorum. O anlamda oyuncularım bu maça çok ciddi hazırlandılar." dedi.