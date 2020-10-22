YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Karabük
  4. Özbekistanlı bürokrat’tan KBÜ’ye ziyaret

Özbekistanlı bürokrat’tan KBÜ’ye ziyaret

KARABÜK HABERLERİ  | 22.10.2020 17:43 | Son Güncelleme

Özbekistan Namangan Bölgesi Vali Yardımcısı ve Danışmanı Ekmel Kasimov, Rektörlük makamına vekalet eden Prof.

Özbekistanlı bürokrat’tan KBÜ’ye ziyaret

Özbekistan Namangan Bölgesi Vali Yardımcısı ve Danışmanı Ekmel Kasimov, Rektörlük makamına vekalet eden Prof. Dr. İzzet Açar ve Karabük Üniversitesi Orta Asya Koordinatörü, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mücahit Coşkun’u ziyaret etti.
Karabük Üniversitesinin çok sayıda Özbekistanlı öğrenciye eğitim verdiğini dile getiren Kasimov, bu durumdan duydukları memnuniyeti dile getirdi. Türkiye Cumhuriyeti’nin Orta Asya’ya verdiği önemden bahseden Kasimov, “Özbekistan’da eğitim konusunda yeterli başarıyı sağlayamıyoruz, üniversite sınavına giren öğrencilerimizin yalnızca %10’u üniversite eğitimi alabiliyor. Bu nedenle, ortak bağlarımızın olduğu Türkiye’de öğrenim görmek gençlerimizin arzusudur. Çünkü, üniversitenizin eğitim ücreti ülkemizde bulunan üniversitelerden daha düşük. Tabii bunun içinde öncelikle TÖMER eğitimi almaları gerekiyor. TÖMER eğitiminin daha sağlıklı ve verimli yürütülebilmesi için Karabük Üniversitesinin Özbekistan’da bir temsilcilik veya koordinatörlük düzeyinde birim kurmasını talep ediyoruz. Bugün buradaki ziyaretimde gördüm ki, kampüsün içinde bir camii var. Gençlerimize kucak açan Türkiye’ye ve Karabük Üniversitesine teşekkür ediyoruz.” şeklinde konuştu.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İzzet Açar “Pandemiden önce Özbekistan, Kırgızistan ve Kazakistan’a bir dizi ziyaret gerçekleştirmek istedik ancak bunu yapamadık. Karabük Üniversitesi olarak Özbekistan’da “mikro kampüs” planlamamız vardı. Önümüzdeki süreçte bunu iki ülke arasında yapılan protokollerle gerçekleştirmek isteriz.” ifadelerini kullandı.
Ziyaret hediye takdiminin ardından sona erdi.

Özbekistanlı bürokrat’tan KBÜ’ye ziyaret

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 'Söylenecek çok şey var' 'Söylenecek çok şey var'
PARTNER Gerçek ortaya çıktı! Gerçek ortaya çıktı!
En Çok Okunan Yerel Haberler
Trabzonspor, Kadıköy'de galibiyet hasretini sonlandırmaya çalışacak
Trabzonspor, Kadıköy'de galibiyet hasretini sonlandırmaya çalışacak
MHP’lı Ilıkan: ”Güvercin Sokak’a sahip çıkalım“
MHP’lı Ilıkan: ”Güvercin Sokak’a sahip çıkalım“
Alpaslan’a Kütahya’nın zenginliklerini anlattılar
Alpaslan’a Kütahya’nın zenginliklerini anlattılar
Bursaspor, Menemenspor deplasmanında
Bursaspor, Menemenspor deplasmanında
Amedspor, deplasman galibiyeti özlemine son verdi
Amedspor, deplasman galibiyeti özlemine son verdi
Aydın’da silahlı saldırı, otopark olarak kullanılan arsada kurşunlanan şahıs hastaneye kaldırıldı
Aydın’da silahlı saldırı, otopark olarak kullanılan arsada kurşunlanan şahıs hastaneye kaldırıldı

Karabük Namaz Vakitleri 22 Ekim Perşembe

İmsak
05:37
Sabah
07:02
Öğle
12:39
İkindi
15:36
Akşam
18:06
Yatsı
19:26

Karabük Nöbetçi Eczaneler22 Ekim Perşembe

İstanbul Eczanesi
Merkez
Gökçınar Eczanesi
Besbinevler
Koç Eczanesi
Safranbolu
Tuğba Eczanesi
Eflani
Mutlu Eczanesi
Eskipazar
Betül Eczanesi
Yenice
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Vali Gürel, pandemide kentin durumu ile ilgili Bakan Soylu’yu bilgilendirdi
Vali Gürel, pandemide kentin durumu ile ilgili Bakan Soylu’yu bilgilendirdi
En çok tercih edilen tıraş makineleri
En çok tercih edilen tıraş makineleri
Kanlıca mantarında dudak uçuklatan fiyat
Kanlıca mantarında dudak uçuklatan fiyat
Şehit Özcan Ören’in Adı İlkokula Verilecek
Şehit Özcan Ören’in Adı İlkokula Verilecek
Eraslan Yenice’ye Atandı
Eraslan Yenice’ye Atandı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.