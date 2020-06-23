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Özcan’dan kayısı uyarısı

MALATYA HABERLERİ  | 23.06.2020 13:19 | Son Güncelleme

Malatya Kayısısı diye tezgahlara Mut Kayısıları dizilerek tüketiciler kandırılıyor.

Özcan’dan kayısı uyarısı

Malatya Kayısısı diye tezgahlara Mut Kayısıları dizilerek tüketiciler kandırılıyor. Hemen hemen her ilde tezgahlara dizilen Mersin Mut kayısısı, Malatya Kayısı denilerek piyasaya sürülüyor.
Her şehirde Malatya Kaysısı olarak satışa sunulan Mut Kayısısı ile ilgili açıklamalarda bulunan Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, “Geçtiğimiz yıldan beri gündeme getirilen konuya sessiz kalınıyor. Malatya Kayısısı ilimizin, Avrupa Birliği’nde tescillenmiş ve Coğrafi İşaret Belgesine sahip ürünü. Mersin Mut’ta turfanda sofralık olarak çıkan Kayısıya, sofrada yer bulabilmek için Malatya Kayısısı diyen fırsatçılar, tüketiciyi yanıltıyor” İfadelerini kullandı.
Malatya kayısısında hasadın Haziran’ın son haftası başlayacağını belirten Özcan, tüketicileri uyardı. Pazar tezgahlarında her satılan kayısıya Malatya Kayısısı isminin verildiğini belirten Başkan Özcan, “Mersin Mut kayısısı ile ilgili böyle bir kriz yaşamıştık. Özellikle Türkiye’nin değişik bölgelerinde üretilen yaş kayısıyı Malatya kayısısı olarak satmak için çalışılıyor. Burada Malatya kayısının ne kadar önemli olduğu ortaya çıkıyor. Coğrafi İşaret Belgesi ile taçlandırılmış bir ürün. Mut kayısısının mevsimsel olarak hasat döneminin bizden önce başlaması, bunu da kullanmasına neden oluyor. Ürün turfanda olunca da tüketiciden karşılık bulabilmek için Malatya ismini kullanıyorlar. Dünyada ve Türkiye’de Malatya Kayısı markalaşmış durumda. Tat, lezzet ve besin değerleri açısından baktığınızda Malatya kayısısı bütün dünyada ve Türkiye’de hem bir prestij ürünü hem de stratejik ürüne döndü. Mut ’da markalaşmış ürünün gölgesinden faydalanmak istiyor. Biz bunu her fırsatta tüketiciye bildiriyoruz. Hasat dönemimiz henüz başlamamıştır. Şuan sofralarda, marketler ve raflarda sizlere Malatya kayısısı diye satılmaya çalışılan ürün, kesinlikle Malatya kayısısı değil diye her fırsatta bildirmeye çalışıyoruz. Türkiye’nin değişik illerinden üretim yapan, özellikle Mut bölgesi, erken hasat dönemine başladığı için sadece sofralık ürün üretiyor. Malatya kayısının tüketicideki tat ve lezzetini kullanarak kendi ellerindeki bu ürünü tüketiciye pazarlamaya çalışıyorlar. Malatya’daki yaş kayısı hasat dönemi Haziran’ın son haftası başlar, Ağustos’un ilk haftasına kadar devam eder. 40 günlük bir hasat dönemimiz var. 660 rakımla Malatya’da hasat başlıyor, bin 700 rakıma kadar hasat devam ediyor. Dolayısı ile tüketicilere burada sesleniyoruz. Rafta, markette ve manavlarda satılan kayısıyı, Malatya Kayısısı diye satın almayınız” dedi.

Özcan’dan kayısı uyarısı

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