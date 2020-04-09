Meclis üyeleri ile video konferans aracılığıyla toplantı gerçekleştiren Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, “Bu günlerden birlik ve beraberlik içerisinde çıkacağız” dedi.

Çin’de ortaya çıkan ve daha sonra dünyanın birçok ülkesine yayılan korona virüsü (Kovid-19) hastalığının bulaşma riskine karşı alınan tedbirler kapsamında Havza Belediyesi tarafından mahallelerde dezenfeksiyon çalışması devam ediyor. Temizlik İşleri Müdürü Zeki Kurt’un koordinesinde devam eden ve gece yapılan çalışmalara kapsamında 25 Mayıs ve 19 Mayıs Mahallelerinde Havza Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı dezenfeksiyon ekibi tarafından sokak sokak çalışma gerçekleştirildi.

25 Mayıs Mahallesi Muhtarı Sedar Çelik yapılan çalışmalardan memnun olduklarını belirterek, “Mahalle sakinlerimiz Belediye Başkanımız Sebahattin Özdemir ve tüm çalışanlarına teşekkür ediyorum. Belediyemiz bu kadar özverili bir çalışma yürütürken halkımızın da kendi tedbirlerini almaları ve tüm çalışanlara bu şekilde destek olmaları işleri kolaylaştıracaktır” ifadelerini kullandı.