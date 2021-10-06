YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Özdemir, milli futbolcu Fatih Yiğit Şanlıtürk'ü Üsküp'te tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti

Özdemir, milli futbolcu Fatih Yiğit Şanlıtürk'ü Üsküp'te tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti

06.10.2021 19:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Özdemir, milli futbolcu Fatih Yiğit Şanlıtürk'ü Üsküp'te tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti

İSTANBUL (AA) - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, Kuzey Makedonya ile 8-11 Ekim'de oynanacak hazırlık müsabakaları için bu ülkenin başkenti Üsküp'te kamp yapan 19 Yaş Altı Milli Takımı'nın kadrosunda yer alan ve acil bir operasyon geçiren Fatih Yiğit Şanlıtürk'e geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, Üsküp Acıbadem Hastanesinde gerçekleşen ziyarette Fenerbahçeli futbolcu Fatih Yiğit Şanlıtürk'ün babası Nurkat Şanlıtürk ile 19 Yaş Altı Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Mehmet Yıldırım, takım doktoru Hakan Gür ve Genç Milli Takım İdari Müdürü Yıldıray Çıkıt da yer aldı.

Başkan Özdemir, sağlık durumu iyi olan Fatih Yiğit Şanlıtürk'e geçmiş olsun dileklerini iletti ve acil şifalar diledi.

Yarın taburcu edilecek Fatih Yiğit Şanlıtürk, milli takım kampından ayrılarak İstanbul'a dönecek.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yaylada gezerken 'dev' mantar buldu: Ağırlığı 20 kilogramın üstündeYaylada gezerken 'dev' mantar buldu: Ağırlığı 20 kilogramın üstünde
PARTNERÖldükten sonra dirildiğini söyleyen kadından ürpertici sözler: Cennet denilen yeri gördümÖldükten sonra dirildiğini söyleyen kadından ürpertici sözler: Cennet denilen yeri gördüm
Emre Belözoğlu, Medipol Başakşehir'de ilk antrenmanına çıktıEmre Belözoğlu, Medipol Başakşehir'de ilk antrenmanına çıktı
Anahtar Kelimeler:
Fatih Yiğit Şanlıtürk

İstanbul Namaz Vakitleri 6 Ekim Çarşamba

İmsak
05:34
Sabah
06:59
Öğle
12:57
İkindi
16:10
Akşam
18:46
Yatsı
20:05

İstanbul Nöbetçi Eczaneler 6 Ekim Çarşamba

Burgazada Eczanesi
Adalar
Burgazada Eczanesi
Adalar
Burgazada Eczanesi
Adalar
Tümünü Göster
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Samsunspor-Ümraniyespor maçının ardından

Samsunspor-Ümraniyespor maçının ardından

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Yeni Malatyaspor-Hatayspor maçının ardından

Yeni Malatyaspor-Hatayspor maçının ardından

DÜZELTME - "İzmir'de iki aile arasında çıkan kavgada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı" başlıklı haberimizin başlığını ve içeriğini düzelterek yeniden yayımlıyoruz. Saygılarımızla. AA İzmir'de iki aile arasında çıkan kavgada 6 kişi yaralandı

DÜZELTME - "İzmir'de iki aile arasında çıkan kavgada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı" başlıklı haberimizin başlığını ve içeriğini düzelterek yeniden yayımlıyoruz. Saygılarımızla. AA İzmir'de iki aile arasında çıkan kavgada 6 kişi yaralandı

Prof. Dr. Demir'den Alp Er Tunga'nın mezarına ilişkin açıklama:

Prof. Dr. Demir'den Alp Er Tunga'nın mezarına ilişkin açıklama:

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.