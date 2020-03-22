Özdemir; "Orman ekosisteminden alacağımız çok ders var"

TEMA Vakfı Aydın İl Temsilcisi Mehmet Özdemir, "Yok olan ormanların yerine yenisinin yetiştirilmesine bir insan ömrü yetmez" dedi.

"Ağaç Bayramı, Dünya Su Günü ve Orman Haftası" dolayısıyla bir açıklama yapan Mehmet Özdemir, "Dünyamızın orman varlıkları her yıl katlanarak azalıyor. 2019 yılında yaşanan yangınlar ormanları, yaban hayatını yok etti. Ekolojik denge bozuldu. Teneffüs ettiğimiz havadaki karbondioksit oranı arttı. Bitkiler tarafından üretilen oksijen azaldı. Orman varlıkları azalınca Karbonlar yeterince tutulamaz oldu. Bu durum iklim değişikliğini olumsuz etkiledi. İklim değişikliğinin sonucu olarak; ekolojik denge bozuldu, binlerce canlı yok oldu, buzullar eridi, beklenmedik doğa olaylarına sebep oldu. Aşırı kirlenmenin önü alınamazsa mevcut canlıları kaybederken tanımadığımız yeni canlı ve mikro organizmalarla karşılaşmamız mümkün olabilir. Bu durumda bilim çevreleri yeni mücadele ve savunma mekanizmaları bulmak için uğraşacaktır. Orman ekosisteminden alacağımız çok değerli dersler vardır. Ormanda büyük ağaçlar, ağaççıklar, mantarlar, çalılar, otlar, yüzlerce binlerce bitki bir arada bulunur. Güneşi görmek, neme, suya ulaşmak için durmadan hareket halindedir. Ormanlar yaban hayatın barınağıdır, evidir. Heyelan, çığ olaylarını, sel baskınlarını, erozyonu önler. Toprağın, suyun tutulmasını sağlar, sıcaklığı dengeler, canlıların besin kaynağıdır. Her bir ağaç bir oksijen fabrikasıdır. Bir ağaç sadece bulunduğu ülkenin değil bütün dünyanın ağacıdır. Ormanlar, yörenin iklimini düzenler, yağmurun yağmasını sağlar.havayı temizler, Çok sıcakları, şiddetli soğukları önler" diye konuştu.