Özdemir: “Tarım Bakanlığımız bakliyatta yol haritasını belirledi”

Mersin Ticaret Borsası Başkanı Abdullah Özdemir, Bakliyat Sektörü Politika Belgesinin sektör açısından moral ve motivasyon kaynağı olduğunu belirterek, “Bakanlığımız tarafından oluşturulması planlanan bu politikalar ivedilikle hayata geçirildiği taktirde üretim hacmimizde yaşanacak artış ile orantılı olarak ilk etapta kendi kendine yeten, takip eden aşamada bakliyat ihracatında yeniden rekabetçi olan bir ülke konumuna ulaşabileceğiz” dedi.

Mersin Ticaret Borsası Başkanı Özdemir, bir açıklama yaparak, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından açıklanan ve baklagil üretimi ve tüketiminin artırılması amacıyla hazırlanan ‘Bakliyat Sektörü Politika Belgesi’ni değerlendirdi.

“Bakanlığımız yol haritasını belirledi”

Türkiye’nin, 1980’li yıllarda bakliyat ithalatı yapmayan ve dünya bakliyat ihracatının yüzde 20’sini gerçekleştirerek bu alanda ilk sırada yer alan bir ülke konumunda olduğunu belirten Özdemir, aradan geçen 30 yılda bakliyat üretimindeki önemli azalış sonucunda Türkiye’nin 2010 yılından bu yana net ithalatçı pozisyonda bulunduğunu ifade etti. Bu olumsuz tablonun tersine çevrilebilmesi amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığı himayesinde, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) tarafından hazırlanan ’Baklagil Sektör Politika Belgesi’nin, bakanlığın resmi internet sitesinde yayınlandığını kaydeden Özdemir, belgeye Mersin Ticaret Borsası ile Ulusal Baklagil Konseyinin de aktif olarak katkı sağladığını vurguladı.