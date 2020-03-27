Özdener "Ürünlerimiz Sağlık Bakanlığı izni ile üretiliyor"

Mardin’de faaliyet gösteren Aselcioğlu Sabunculuk, koronavirüse karşı ürettiği limon kolonyaları ve sabunları Sağlık bakanlığı izni ile üretiyor.

Türkiye’nin kolonya ihtiyacını karşılamak için gece gündüz fabrikada dezenfektan özelliği bulunan limon kolonyası üretimi yapan Aselcioğlu Sabunculuk sahibi Şehmus Özdener, koronavirüs nedeniyle artan talebi karşılayacak şekilde limon kolonyası üretimi yaptıklarını söyledi. Aselcioğlu firması olarak 60 yılı aşkın zamandır üretim yaptığını belirten Özdener, "Yaptığımız kolonya ve sabunların üretimi tamamen Sağlık bakanlığı 541561 nolu 24/03/2020 277861 sayılı izni ile yapıyoruz. Sağlık bakanlığı yetkilileri yaptıkları denetimlerde ürünlerimizde kesinlikle bir sorun çıkmıyor. Bakanlığının izni ve kararları var. Bu şekilde üretim yapıyorum” dedi.

Türkiye’de vakanın görülmesiyle kolonyaya yoğun talebin başladığını ifade eden Özdener, "Güneydoğu Anadolu’ya hitaben imalat yapıyoruz. Günde 5 bin şişe dolum yapıyoruz. Daha önce 750 civarıydı. Şuanda ise 5 bin ve üzeri. 20 bin şişe siparişi bile geliyor. Şuanda alkol bulmakta zorlanıyoruz. Alkolün fiyatı 3 kat arttı. Kapak, tıpa, şişe aynı şekilde. Biz 80 derece, etil alkol yani dezenfekte alkol kullanıyoruz. Sağlık Bakanlığının bize önerdiği şekilde üretiyoruz. Biz önceki fiyatlarımız neyse onu korumaya çalışıyoruz. Standart fiyatlarımızı sürdürmeye çalışıyoruz. Mümkün olduğu sürece koronavirüs salgınına karşı devletimizin yanında olmaya çalışıyoruz. Bu hastalığa karşı el birliği ile mücadele etmeliyiz" diye konuştu.