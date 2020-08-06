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Özdiker Kuyumcular Çarşısı kamulaştırma çalışmaları başlıyor

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 06.08.2020 16:54 | Son Güncelleme

Resmi Gazete ile yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararları kapsamında Şanlıurfa’da acele kamulaştırma kararı alınan Özdiker Kuyumcular Çarşısı kamulaştırma çalışmaları Büyükşehir ile hayata geçiyor.Şanlıurfa’nın gelişimi ve dönüşümü için birçok alanda projeler geliştirerek girişimlerde bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’ün uzun süredir gündeme getirdiği Şanlıurfa’da kamulaştırma ve yeni meydan düzenleme hayali birer birer gerçekleşiyor.Göreve geldiği günden bu yana Şehir merkezindeki sıkışıklığı gidermek ve tarihi hanlar bölgesine nefes aldırmak için birçok noktada kamulaştırma projesi başlatan Başkan Beyazgül her gün bir adım daha ilerliyor.Tarihi Hanlar Bölgesinde yer alan Tarihi Arasa Hamamı, Tarihi Gümrük Hanı ile bölgede bulunan tarihi çarşıları gün yüzüne çıkartmak için sonradan yapılan Özdiker Kuyumcular Çarşısının kaldırılması için Resmi Gazete ile yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile acele kamulaştırma yetkisi Büyükşehir Belediyesine verildi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan kararname doğrultusunda Özdiker Kuyumcular Çarşısında toplamda 122 iş yeri kamulaştırılarak yıkılacak.Böylece gerçekleştirilecek olan yıkım çalışmalarının ardından bölgede meydan ve çevre düzenleme çalışmaları başlatılarak Şanlıurfa’ya bir meydan daha kazandırılmış olacak.

Resmi Gazete ile yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararları kapsamında Şanlıurfa’da acele kamulaştırma kararı alınan Özdiker Kuyumcular Çarşısı kamulaştırma çalışmaları Büyükşehir ile hayata geçiyor.
Şanlıurfa’nın gelişimi ve dönüşümü için birçok alanda projeler geliştirerek girişimlerde bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’ün uzun süredir gündeme getirdiği Şanlıurfa’da kamulaştırma ve yeni meydan düzenleme hayali birer birer gerçekleşiyor.
Göreve geldiği günden bu yana Şehir merkezindeki sıkışıklığı gidermek ve tarihi hanlar bölgesine nefes aldırmak için birçok noktada kamulaştırma projesi başlatan Başkan Beyazgül her gün bir adım daha ilerliyor.
Tarihi Hanlar Bölgesinde yer alan Tarihi Arasa Hamamı, Tarihi Gümrük Hanı ile bölgede bulunan tarihi çarşıları gün yüzüne çıkartmak için sonradan yapılan Özdiker Kuyumcular Çarşısının kaldırılması için Resmi Gazete ile yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile acele kamulaştırma yetkisi Büyükşehir Belediyesine verildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan kararname doğrultusunda Özdiker Kuyumcular Çarşısında toplamda 122 iş yeri kamulaştırılarak yıkılacak.
Böylece gerçekleştirilecek olan yıkım çalışmalarının ardından bölgede meydan ve çevre düzenleme çalışmaları başlatılarak Şanlıurfa’ya bir meydan daha kazandırılmış olacak.

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