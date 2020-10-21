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(özel) 97 yaşında kazada öldü

BALIKESİR HABERLERİ  | 21.10.2020 17:25 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde meydana gelen trafik kazasında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç kaza yaptı.

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde meydana gelen trafik kazasında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç kaza yaptı. Araçta yolcu olarak bulunan 97 yaşındaki bir kişi hayatını kaybetti.
Bandırma - Balıkesir karayolu’nun 12 nci km’sinde meydana gelen kazada Şaban Doğancoşkun (58) yönetimindeki 34 DF 9493 plakalı araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak beton elektrik direğine çarparak kaza yaptı. Kaza sonrası araçta yolcu olarak bulunan sürücünün babası Muharrem Doğancoşkun (97) hayatını kaybederken, olay yerine gelen 112 Sağlık ekipleri yaralanan sürücü Şaban Doğancoşkun’u ambulansla Bandırma Devlet Hastanesine kaldırdı.

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