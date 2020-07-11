(Özel) Asırların mesleği son zamanlarını yaşıyor

Eskişehir’de, 40 yıldır yün yorgancılığı yapan 78 yaşındaki Ekrem Şentorun, mesleğinin zorluklarını ve geleceği için duyduğu endişelerini anlatırken, özellikle orta yaş grubundaki insanlar sağlıkları için yün yorgan tercih etmeye başladığını, ancak eski günleri aradıklarını belirtti.

Kaynaklarda, illk kez Uygur Türklerinde rastlandığı iddia edilen yorgan, ilerleyen dönemlerde Anadolu’da önemli bir geleneğe ve el sanatına dönüştü. Kış aylarının yaşandığı soğuk günlerinde sıcak tutmasıyla evlerin vazgeçilmezleri arasında bulunan, daha sağlıklı olduğu bilinen yün yorganlar, gelişen teknolojiyle yerini elyaf yorganlara bıraktı. Ancak yaşanan yeniliklere rağmen, yaklaşık yarım asırdır yün yorgan mesleğini yapan 78 yaşındaki Ekrem Şentorun, yetiştirecek çıkarak bulamasa da kendi başına adeta zamana direniyor. Ayrıca makineleşmenin hızlanmasının ardından söz konusu meslekte el emeğine ilginin azalmasına ve fabrikasyon yorganların tercih edilmesine de neden oldu.

“Eskiye göre satışlarımız arttı"

Yün yorgancısı Ekrem Şentorun, ürünlerine talebin gittikçe arttığını anlatarak, "Hazır yorganların bir çoğunun içerisinde silikon var, yani geri dönüşüp plastiğinden oluşuyor. Vatandaşta bunu fark ettikçe eskiye, yün yorgana dönmeye başladı. Genelde orta yaş grubundaki insanlar sağlıkları için yün yorgan tercih ediyor. Düğün sezonlarında da eskisi gibi çeyiz geleneği kalmadığı için sembolik 1 adet isteyen ya oluyor ya olmuyor" diye belirtti.