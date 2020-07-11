YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Eskişehir
  4. (Özel) Asırların mesleği son zamanlarını yaşıyor

(Özel) Asırların mesleği son zamanlarını yaşıyor

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 11.07.2020 13:10 | Son Güncelleme

Eskişehir’de, 40 yıldır yün yorgancılığı yapan 78 yaşındaki Ekrem Şentorun, mesleğinin zorluklarını ve geleceği için duyduğu endişelerini anlatırken, özellikle orta yaş grubundaki insanlar sağlıkları için yün yorgan tercih etmeye başladığını, ancak eski günleri aradıklarını belirtti.Kaynaklarda, illk kez Uygur Türklerinde rastlandığı iddia edilen yorgan, ilerleyen dönemlerde Anadolu’da önemli bir geleneğe ve el sanatına dönüştü.

Eskişehir’de, 40 yıldır yün yorgancılığı yapan 78 yaşındaki Ekrem Şentorun, mesleğinin zorluklarını ve geleceği için duyduğu endişelerini anlatırken, özellikle orta yaş grubundaki insanlar sağlıkları için yün yorgan tercih etmeye başladığını, ancak eski günleri aradıklarını belirtti.
Kaynaklarda, illk kez Uygur Türklerinde rastlandığı iddia edilen yorgan, ilerleyen dönemlerde Anadolu’da önemli bir geleneğe ve el sanatına dönüştü. Kış aylarının yaşandığı soğuk günlerinde sıcak tutmasıyla evlerin vazgeçilmezleri arasında bulunan, daha sağlıklı olduğu bilinen yün yorganlar, gelişen teknolojiyle yerini elyaf yorganlara bıraktı. Ancak yaşanan yeniliklere rağmen, yaklaşık yarım asırdır yün yorgan mesleğini yapan 78 yaşındaki Ekrem Şentorun, yetiştirecek çıkarak bulamasa da kendi başına adeta zamana direniyor. Ayrıca makineleşmenin hızlanmasının ardından söz konusu meslekte el emeğine ilginin azalmasına ve fabrikasyon yorganların tercih edilmesine de neden oldu.

“Eskiye göre satışlarımız arttı"
Yün yorgancısı Ekrem Şentorun, ürünlerine talebin gittikçe arttığını anlatarak, "Hazır yorganların bir çoğunun içerisinde silikon var, yani geri dönüşüp plastiğinden oluşuyor. Vatandaşta bunu fark ettikçe eskiye, yün yorgana dönmeye başladı. Genelde orta yaş grubundaki insanlar sağlıkları için yün yorgan tercih ediyor. Düğün sezonlarında da eskisi gibi çeyiz geleneği kalmadığı için sembolik 1 adet isteyen ya oluyor ya olmuyor" diye belirtti.

"Artık mesleğimizin son zamanları"
Yaklaşık yarım asırlık mesleki tecrübesini anlatan Eskişehirli yün yorgancı Ekrem Şentorun, "Sağlımızı düşünüyorsak, değer veriyorsak ve hastanelere gitmek istemiyorsak, elyaf değil yün veya pamuk yorgan kullanılmalıdır. Fabrikasyon yün yorganlara göre el işi yün yorganlar daha sağlıklı, en azından yün olmasa bile biz pamuk yorgan kullanılmasını tavsiye ediyoruz. Ama kim dikkat eder, kim dikkat etmez bilmiyorum. Zaten mesleğimizin de son zamanları artık. Şimdi makineyle dikilen yün yorganlarda çıktı, ama tabi elle dikilenler ile makine ile yapılan yorganlar arasında dağlar kadar fark var. Çünkü elle dikilen yorganların içindeki yün daha fazla, dolayısıyla daha sıcak tutuyor, haliyle de daha sağlıklı” ifadelerini kullandı.

"Bir dükkanda en az üç çırak çalışırdı, şimdi kimse kalmadı"
Öte yandan yün yorgancılığı mesleğinde yetişen çırak olmadığından da bahseden Şentorun, "Eskişehir’deki en genç kalfanın 45 yaşında. Eskiden bir dükkânda en az iki üç tane çırak çalışırdı, zamanla ustalaşırlardı, şimdi kimse kalmadı” dedi.

"Çift kişilik yorganda 3 kilogram yün var"
Yünün, Bursa ve Uşak’taki fabrikalarda yıkanıp taranarak kendilerine geldiğini belirten Şentorun, "Bazen de müşterilerimiz kendi yününü kendisi getiriyor. Biz, tek kişilik bir yorgana en az 2 kilogram, çift kişilik bir yorgana en az 3 kilogram yün kullanıyoruz. Tek kişilik bir yorganı en fazla 2-3, çift kişilik bir yorganı ise en fazla 3-4 saatte hazırlayabiliyoruz. Tek kişilik yorganlarımız 170 lira çift kişilik yorganlarımız da 210 lira” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERÜnlü çift korona korkusuyla hastaneye koştu! Eşi teste giren oyuncu gözyaşlarını tutamadıÜnlü çift korona korkusuyla hastaneye koştu! Eşi teste giren oyuncu gözyaşlarını tutamadı
Tarihi bölgede ilginç evlenme teklifiTarihi bölgede ilginç evlenme teklifi
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kütahya’da kaçak silah operasyonu: 6 gözaltı

Kütahya’da kaçak silah operasyonu: 6 gözaltı

Dış ticaret ve işgücü verilerinde Covid-19 etkisi

Dış ticaret ve işgücü verilerinde Covid-19 etkisi

Elazığ Valisi Yırık, kurban bağışında bulundu

Elazığ Valisi Yırık, kurban bağışında bulundu

Bodrum'da "Kainatın Kanunu Kadın" konseri

Bodrum'da "Kainatın Kanunu Kadın" konseri

Balıkesir’de cezaevi kaçağı yakalandı

Balıkesir’de cezaevi kaçağı yakalandı

Kayseri’de 90 kök kenevir ele geçirildi

Kayseri’de 90 kök kenevir ele geçirildi

Eskişehir Namaz Vakitleri 11 Temmuz Cumartesi

İmsak
03:42
Sabah
05:33
Öğle
13:08
İkindi
17:05
Akşam
20:34
Yatsı
22:17

Eskişehir Nöbetçi Eczaneler11 Temmuz Cumartesi

Aydoğdu Eczanesi
Tepebasi
Kerman Eczanesi
Odunpazari
Yeni Güneş Eczanesi
Odunpazari
Yenilmez Eczanesi
Odunpazari
Pekak Eczanesi
Tepebasi
Sevcan Eczanesi
Odunpazari
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

ESO Başkanı Kesikbaş, "Eskişehir ihracatı toparlanma sinyalleri veriyor"

ESO Başkanı Kesikbaş, "Eskişehir ihracatı toparlanma sinyalleri veriyor"

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Beylikova’ya 80 tonluk kantar

Beylikova’ya 80 tonluk kantar

Gündoğdu’ya Örnek Kapalı Pazar Yeri

Gündoğdu’ya Örnek Kapalı Pazar Yeri

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.