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(Özel) Bahçesaray’da, kuşun motoruna yuva yaptığı iş makinesi sahibi tarafından çalıştırılmıyor

VAN HABERLERİ  | 23.06.2020 11:23 | Son Güncelleme

Van’ın Bahçesaray ilçesinde kuşun motoruna yuva yaptığı iş makinesi, sahibi tarafından çalıştırılmıyor.

(Özel) Bahçesaray’da, kuşun motoruna yuva yaptığı iş makinesi sahibi tarafından çalıştırılmıyor

Van’ın Bahçesaray ilçesinde kuşun motoruna yuva yaptığı iş makinesi, sahibi tarafından çalıştırılmıyor. Park halinde bekletilen iş makinesi, kuşların yuvalarından uçmalarının ardından çalıştırılacak.
Bahçesaray merkezde inşaat sektörü ile uğraşan Aytekin Görünüş simli vatandaş, arızalanan iş makinesinin tamiri için usta çağırdı. İş makinesi tamir edilirken ve tamir yapıldıktan sonra bir kuşun sürekli kendilerini takip ettiklerini gördüler. Bunun üzerine şüphelenen Görünüş ve operatör, iş makinesini incelemeye aldılar. Yaptıkları incelemede kuşun iş makinesinin motor kısmına yuva yaptığını gördüler. Bunun üzerine iş makinesi tekrar bulunduğu yere çekilerek kuş yuvalarının uçmalarının ardından çalıştırılacak.
İş makinesin yaklaşık 1 hafta önce arıza yaptığını ifade eden Aytekin Görünüş, “Tamir için usta çağırdım. Ustalar iş makinesini tamir ettikleri sıra bir kuşun kendilerine saldırdığını, sürekli etraflarında dolaştığını bana söylediler. Bende gelip kuşu gördüm. İş makinemize yuva yapacağına hiç ihtimal vermedik. İş makinesi yapıp yaklaşık 200 metre ileride bir iş vardı ortaya götürdük. Operatörümüz, ‘kuş sürekli beni takip ediyor’ dedi. Operatöre dedim o zaman sen iş makinesini sahadan çıkarma. Arıza yaptığı yere getirdik motor kaputunu açtığımızda kuşun yuvasını gördük. Çok güzel bir yuva yaptı 6 tane yumurtası var. İş makinemize ihtiyaç olmasına rağmen operatöre dedim kesinlikle kuşlar büyüyene kadar çalıştırılmayacak. Bizde şuan kuşların yumurtadan çıkıp uçmalarını bekliyoruz. Onlar uçtuktan sonra iş makinemizi çalıştıracağız" dedi.

(Özel) Bahçesaray’da, kuşun motoruna yuva yaptığı iş makinesi sahibi tarafından çalıştırılmıyor

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