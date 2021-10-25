Özel bakım merkezleri Avrupa'daki Türklere de hizmet vermek istiyor

AFYONKARAHİSAR (AA) - ARİF YAVUZ - Özel Bakım Merkezleri Derneği (ÖZBAKDER) Başkanı Evren Aslan, Avrupa'da özel bakım sigortasından yararlanan Türk vatandaşlarından, kısa vadede 5 binine Türkiye'de hizmet vermeyi amaçladıklarını söyledi.

Aslan, Özel Engelli Bakım Merkezleri Mevzuat Uygulama Çalıştayı için geldiği Afyonkarahisar'da, AA muhabirine, Türkiye'deki özel engelli bakım merkezleri ile yaşlı bakım merkezlerinin fiziki açıdan Avrupa standartlarına yakın seviyede olduğunu belirtti.

Burada önemli olanın bakım süreçleri olduğunu dile getiren Aslan, "Yeni tip koronavirüs sürecinde Kanada, Hollanda, İspanya ve Fransa örneklerinde, yaşlı bakım evlerinde hastalıktan değil, terk edildikleri için vefat ettiler. Türkiye'de bakım hizmetleri daha duygu yüklü şekilde yapılıyor. Bu da bizi, ABD ve Avrupa'daki diğer ülkelerden daha ön plana çıkarıyor çünkü biz hakikaten bakım merkezlerinde kalanları annemiz, babamız ve kardeşimiz gibi düşünüyoruz. Personelimiz de bu şekilde bağ kuruyor. Bu açıdan değerlendirildiğinde Avrupa'daki bakım modelinin, bizim yakaladığımız duygusal emek standardını yakalaması çok da mümkün değil. Türkiye olarak biz bu konuda çok daha öndeyiz." diye konuştu.

- "İnsanlarımızın vatanlarında yaşamasını sağlamayı hedefliyoruz"

Aslan, salgın sürecinde Avrupa'da yaşayan Türk vatandaşların engelli ve yaşlı bakımı için yurt dışından Edirne başta olmak üzere batı illerine geldiğini söyledi.

Avrupa'daki Türkler için daha kurumsal işler yapmak istediklerini belirten Aslan, şunları kaydetti:

"Engelli Hizmetleri Genel Müdürlüğü'müzün de bu yönde bir çalışması var. Almanya, Belçika ve Hollanda'daki Türk dernekleriyle istişare halindeyiz. Bu konuda tanıtım çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yine, Avrupa ülkelerindeki sigorta kuruluşlarıyla kasım ayında Antalya'da uluslararası bakım çalıştayı organize edeceğiz. Orada sigorta firmalarıyla görüşüp, öncelikli olarak o ülkelere yerleşmiş Türk vatandaşlarını memleketimize getirmek istiyoruz. Bununla birlikte Türkiye'ye hem bir döviz girdisi yaratmak, istihdam oluşturmak ve hem de o ülkelerdeki insanlarımızın vatanlarında yaşamasını sağlamayı hedefliyoruz. Bu yürütülen çalışmada dernek olarak biz de yer alıyoruz."

Salgın sürecinde yurt dışından özel bakım merkezlerine 500'ün üzerinde insanın geldiğini anımsatan Aslan, kısa vadede hedeflerinin, Avrupa'daki özel bakım sigortasından yararlanan 5 bin, uzun vadede ise yaklaşık 300 bin Türk vatandaşından bakıma ihtiyaç duyanlara, talep etmeleri halinde Türkiye'de hizmet vermek olduğunu bildirdi.

Türkiye'nin bütün bölgelerinin doğal güzelliklere sahip olduğuna dikkati çeken Aslan, şöyle devam etti:

"Esasen de bizim Türkiye'ye getirmek istediğimiz hedef kitle de Tunceli'den, Adana'dan kalkmış gitmiş insanlar. Geldikleri zaman da memleketlerine yakın bir şehirde yaşamak isterler. Hali hazırda Türkiye'de 294 özel bakım merkezimiz ve 28 bin yatak kapasitemiz mevcut. Eğer biz bu hedeflediğimiz rakamları Türkiye'ye getirmeyi başarabilirsek, tahminen binin üzerinde engelli bakım merkezinde 50 bine yakında insanı istihdam etme şansımız olur. Bu da bizim için çok önemli konu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve dernek olarak üzerinde çalışıyoruz."

