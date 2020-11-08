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Özel bireyler atölyelerine kavuştu

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 08.11.2020 14:57 | Son Güncelleme

Tepebaşı Belediyesi İbrahim Ethem Kesikbaş Montaj Atölyesi, korona virüs (Covid-19) dolayısıyla verilen aranın ardından yeniden faaliyete geçti.Tepebaşı Belediye Başkanı Dt.

Tepebaşı Belediyesi İbrahim Ethem Kesikbaş Montaj Atölyesi, korona virüs (Covid-19) dolayısıyla verilen aranın ardından yeniden faaliyete geçti.
Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç’ın örnek projelerinden biri olan Engelliler Montaj Atölyesi pandemi dolayısıyla verdiği aranın ardından yeniden çalışıyor. Tepebaşı Belediyesi’nin Aşağı Söğütönü Mahallesi’ndeki Yaşam Köyü’nde yer alan İbrahim Ethem Kesikbaş Montaj Atölyesi, korona virüs dolayısıyla Mart 2020’de faaliyetlerini durdurmuştu. Alınan pandemi tedbirlerinin ardından yeniden atölyelerine kavuşan özel bireyler, tekrar çalışmaya başladıkları için çok mutlu olduklarını söylüyor. Özel bireyler, tedbirler kapsamında 4-5 kişilik gruplar halinde merkeze geliyor. Servise binmeden önce ateş ölçümleri yapılan bireyler, servis araçlarında, atölyede ve yemek molalarında sosyal mesafeli, maskeli ve siperlikli şekilde bulunuyor. Ayrıca İbrahim Ethem Kesikbaş Montaj Atölyesi de düzenli olarak dezenfekte ediliyor.

Yeniden üretmenin keyfini yaşıyorlar
OSB’deki fabrikalar için kit gruplama, alt menteşe, köşe koruyucu, kit sıralama, ayarlı ayak, profil, su tahliye borusu kapakları ve hazne kapağı gibi parçaların üretimini gerçekleştiren bireyler, yeniden çalışıyor olmaktan mutluluk duyduğunu söylüyor.
Sedat Aydoğan isimli özel birey, “Atölyemizi kapalıyken çok özlemiştim, ayarlanabilir ayak ve kapak yapıyorum. Çalışmayı da çok özledim. Ahmet Ataç’ı çok seviyorum, teşekkür ediyorum” diye konuştu.
Bir diğer öğrenci Uğur Onan da “Çalışmayı çok seviyorum. Köşe koruyucu yapıyorum. Burada olmayı seviyorum. Aylardır evdeydim ve çok özlemişim. Ahmet Ataç’a da teşekkür ediyorum” dedi.
Merkezde demonte parça üretimi yapan bireylerden Ahmet Bozokluoğlu ise, “Burada olduğumda iyi hissediyorum. Pandemi yüzünden gelememiştik. Şimdi yine çalışıyorum, özlemişim. Başkanımıza da teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.
Burak Belyurt da atölyede olmayı özlediğini söyleyerek, “Aylardır evdeydim, özlemişim vallahi. Malzemeleri yapıyorum, burada çalışmayı seviyorum. Ataç Başkanı da çok seviyorum” diye konuştu.

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