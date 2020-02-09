(Özel) Bursa Şehir Hastanesi 900 bin hastaya hizmet verdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 16 Temmuz’da hizmete açılan Bursa Şehir Hastanesi, 6 buçuk ay gibi kısa bir zamanda 900 bin hastaya hizmet verdi.

Sağlık Bakanlığının “Sağlıkta Dönüşüm Programı” kapsamında hayata geçirdiği Türkiye’nin 10’ncu şehir hastanesi olan 355 yatak kapasiteli Bursa Şehir Hastanesi, açıldığı günden bugüne 200 bini acil servis olmak üzere toplam 900 bin hastaya hizmet verdi. Nilüfer ilçesinin Doğanköy mevkiinde 745 bin 365 metrekare alan üzerine 488 milyon euroluk yatırımla kurulan Bursa Şehir Hastanesi, ortak bir çekirdek yapı etrafına kurulmuş olan 4 adet bloktan oluşuyor. Bin 55 yatak kapasiteli ana hastane, 200 yatak kapasitesi ile Türkiye’nin en büyüğü olan Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi ile 100 yatak kapasiteli Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri (YGAP) Hastanelerinden oluşan Bursa Şehir Hastanesinde 403 poliklinik, 49 ameliyathane, 217 yataklı çocuk ve yetişkin yoğun bakım ünitesi bulunuyor.

200 bin vatandaş acil, 700 bini polikliniklerde tedavi edildi

Bursa İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Halim Ömer Kaşıkcı, Bursa Şehir Hastanesinin son durumunu paylaştı. Bursa Şehir Hastanesinin 16 Temmuz’da hizmete girdiğini ifade eden Kaşıkçı, “6 buçuk aylık süreçte de vatandaşlar tarafından oldukça talep görüyor. Yaklaşık 6 aylık süreçte 900 bin hasta bakıldı. Ki bunun 200 bini acil serviste, geri kalanı polikliniklerde oldu. Çok yoğun bir sayı diyebilirim. Vatandaşlar hastanemize ciddi bir teveccüh içindedir. Hastane gün geçtikçe daha da hizmet kalitesini arttırıyor. Biliyorsunuz bakanlık için şehir hastaneleri mükemmeliyet merkezleridir. Şehir hastanelerinde hemen hemen her hizmeti vermeyi amaçlıyoruz. Bursa’da verilen bütün sağlık hizmetleri, şehir hastanesinde verilir halde olacak. Tabii ki buradaki en önemli amacımız vatandaşlarımızın ve çalışanlarımızın memnuniyetidir. Fiziki şartlar vatandaşlar ve çalışanlarımız açısından çok değerlidir. Hastanemiz fiziken çok güzel planlanmış” dedi.