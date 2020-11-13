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Özel çocuklar Atatürk’e olan sevgilerini çalışmalara yansıttılar

MERSİN HABERLERİ  | 13.11.2020 10:25 | Son Güncelleme

Mersin Büyükşehir Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi’nde eğitim gören özel çocuklar, “10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü ve Atatürk Haftası” kapsamında gerçekleştirdikleri çalışma ile duygulandırdı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi’nde eğitim gören özel çocuklar, “10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü ve Atatürk Haftası” kapsamında gerçekleştirdikleri çalışma ile duygulandırdı. Sanatsal dokunuşlarla minyatür Atatürk büstleri hazırlayan çocuklar, büstleri yıldızlı kalıpların üzerine monte edip hediyelik hale getirdi.
Atatürk’ü Anma Haftası kapsamında yapılan çalışmaya ilişkin bilgi veren Seramik Atölyesi Dekoratif El Sanatları Eğitmeni İlknur Erkek, “10 Kasım dolayısıyla çocuklarımızla silikon kalıplarla alçı döküm çalışması yaptık. Kalıplar kuruduktan sonra çocuklarımızla elde ettiğimiz dökümleri boyadık. Böylelikle minyatür Atatürk büstleri yaptık. Bunları daha sonra yıldız kalıpları üzerine monte edip büstleri hediyelik hale getirdik. Atatürk büstü çalışması olduğu için çocuklarımız çok onurlu ve gururlu bir çalışma ortaya koydu. Çocuklarımızın Atatürk’e olan sevgileri çalışmalarına da yansıdı. Tabi 10 Kasım’dan dolayı yüzlerindeki hüzün de eksilmedi” dedi.
Atölye çalışmasında yer alan ve yaptıkları çalışmanın gururunu taşıyan çocuklardan Zafer Çağlayan, yüreğinde büyüttüğü Atatürk sevgisini sözcüklere dökmeye çalıştı. Çağlayan, “Bizler Atatürk’ün çocuklarıyız. Atatürk bizlere yenilikleri, eğitimi ve Türk alfabesini öğretti. O’na çok şey borçluyuz. Ne mutlu Türküm diyene” ifadelerini kullandı.

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