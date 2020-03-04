"Özel çocuklar" engellerini sporla aşıyor

Çubuk'ta engelliler yararına kurulan Çubuk Belediyesi Engelsiz Spor Kulübü faaliyetlerine başladı. Judo kurslarına katılan otizmli, down sendromlu, zihinsel engelli ve işitme engelli çocuklar, antrenörleriyle hem belirlenen saatlerde antrenman yapıyor hem de keyifli zaman geçirme imkanı buluyor.

"Şu an judo ile başladık ve arkasından 7 branş daha açarak kurslarımız devam edecek. Kurslarımıza halter, badminton, basketbol, voleybol, kickboks, wushu branşları da eklenecek. Bugün itibarıyla 17 sporcuyla başladığımız kurslarımızda halen kayıtlarımız devam ediyor. Ulaşabildiğimiz kadar çok çocuğumuza ulaşmak istiyoruz. Bu konuda okul ve ev ziyaretlerimizde devam ediyor. Amacımız engelli olan dezavantajlı çocuklarımızı hayata bağlamak, onların sosyalleşmesini sağlamak ve spor alanlarında başarılar elde etmelerini sağlayarak imkan verildiğinde neler yapabileceklerini hem ilçemize hem ailelerine hem de kendilerine göstermektir. Bu nedenle böyle bir faaliyete başladık. Kurslarımıza katılan çocuklarımız engellerini aşıp burada sosyalleşiyor."

Milli takıma sporcu kazandırmak istediklerini aktaran Koçyiğit, engelli çocukların spor saatlerinde keyifli zaman geçirmesinin hem onları hem de kendilerini mutlu ettiğini kaydetti.

- Severek ve isteyerek spor yapıyorlar

Severek spora geldiğini anlatan engelli sporcu Ömer Faruk Karakoç, "Hocam bize sadece antrenörlük yapmıyor aynı zamanda bir baba, bir ağabey gibi bizimle ilgileniyor. Başta sevgiyi, saygıyı öğrendik burada. Hocamız bizim imkansız dediğimiz şeyleri başarmamızı istiyor. Biz de hocamızın bu isteğini yerine getirerek girdiğimiz turnuvalardan inşallah madalyalar kazanacağız. Milli sporcu olarak Avrupa'da ay yıldızlı bayrağımızı dalgalandırmak istiyorum. Bunun için gerekirse çok çalışacağım." diye konuştu.