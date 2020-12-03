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Özel çocuklar için ‘özel’ okul

KOCAELİ HABERLERİ  | 03.12.2020 16:26 | Son Güncelleme

Körfez Belediyesi, özel gereksinimli çocukların eğitim görerek sosyalleşebilecekleri ve etkinlik yapabilecekleri bir yaşam merkezini ilçeye kazandırıldı.Körfez Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliği ile yürütülen çalışmalar sonucunda, mülkiyeti Körfez Belediyesi’ne ait olan ve bir dönem de okul olarak kullanılan bina yeniden düzenlendi ve Körfez Özel Eğitim Uygulama Okulu olarak düzenlendi.

Körfez Belediyesi, özel gereksinimli çocukların eğitim görerek sosyalleşebilecekleri ve etkinlik yapabilecekleri bir yaşam merkezini ilçeye kazandırıldı.
Körfez Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliği ile yürütülen çalışmalar sonucunda, mülkiyeti Körfez Belediyesi’ne ait olan ve bir dönem de okul olarak kullanılan bina yeniden düzenlendi ve Körfez Özel Eğitim Uygulama Okulu olarak düzenlendi. 15 dersliğin yer aldığı okulda, her sınıf 4-5 kişilik olarak planlandı. Derslikler dışında özel çocuklara uygulamalı eğitimin verileceği uygulama evi, rehberlik sınıfları ve sağlık odası da bulunuyor. 1., 2., 3., kademe eğitimlerin verileceği Özel Eğitim Uygulama Okulu’nda tadilat çalışmaları tamamlandı.
Ekipler, Uygulama Okulu’nun iç ve dış kısımları ile sınıfların da boya, badana işlerini gerçekleştirdi. Bunun yanı sıra, sınıfların iç kısımlarına parke, tahta, masa, sandalye gibi eşyalarda temin edilerek, kullanıma uygun hale getirildi.

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