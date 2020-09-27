"Özel çocuklara" belediyeden özel hizmet

Yapılan istişareler sonucu ailelerin, çocuklarının becerilerini artırmaları yönünde yardım istediklerini anlatan Ekinci, "Biz de buna kayıtsız kalmadık, çocuklarımızın eğitim görebilecekleri, sosyalleşebilecekleri ve etkinlik yapabilecekleri bir merkez oluşturduk. Burada 2 öğretmenimiz ve bir sosyoloğumuz gözetiminde etkinlik yürütülüyor. Özel çocuklarımızın hem zamanlarını iyi değerlendirmeleri hem de toplumla kaynaşmaları, becerilerini artırmaları noktasında belediye olarak faaliyetler yürütüyoruz." dedi.

Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2 ay önce özel çocuklu aileler ile bir toplantı düzenleyip, çocuklara yönelik nelerin yapılacağı konusunda fikir alışverişinde bulunduklarını belirtti.

Sorgun Belediye Başkanlığının tahsis ettiği servis ile evlerinden alınan özel çocuklar, eğitim merkezinde öğretmenler ve sosyolog gözetiminde düzenlenen etkinliklere katılırken anne babalara da psikolojik destek sağlanıyor.

Ekinci, çocukların merkezde jimnastik, resim boyama eğitimleri, spor etkinliklerine katıldığını ifade ederek, "Önümüzdeki günlerde de yüzme ile ilgili çalışmalarımız olacak. Bu konuda ilçemizdeki termal otel işletmecileri bize destek sağlıyor. Orada da çocuklarımıza yüzme dersi vereceğiz." diye konuştu.

Özel çocuklara yönelik bir yaşam merkezi projelerinin olduğuna değinen Ekinci, şunları kaydetti:

"Termal suyu da kullanarak sadece özel çocukların faydalanacağı, içerisinde yüzme havuzu, jimnastik, spor salonunun olduğu, ailelerin rahatlıkla kullanabilecekleri gün boyu etkinlik yapılabilecek bir yaşam merkezini hayata geçirmek istiyoruz. Bu proje için destek arayışına çıkacağız. Desteği sağlayabilirsek önümüzdeki yılın sonuna doğru temelini atabiliriz."

Sosyolog Funda Gül Taşkıran da merkezde down sendromlu ve otizmli çocuklara özel eğitim verildiğini söyledi.

Verilen eğitimlerle çocukların hem kendilerini geliştirdiğine hem de psikolojik olarak rahatladıklarına değinen Taşkıran, "Ailelerden 'Çocuklar buraya koşa koşa geliyor. Çocuk okula geleceği günü iple çekiyor' gibi güzel dönüşler alıyoruz. Bu bizi çok memnun ediyor. Ayrıca ailelere sosyolojik ve psikolojik destek sağlıyoruz." ifadelerini kullandı.