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  4. Özel çocuklardan ’trunçgiller’ temalı özel resimler

Özel çocuklardan ’trunçgiller’ temalı özel resimler

MERSİN HABERLERİ  | 08.01.2020 15:14 | Son Güncelleme

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, Ulusal Turunçgil Konseyi ile birlikte yürütülen ’Biz de varız’ projesi kapsamında özel öğrencilerin turunçgiller hakkındaki düşüncülerini tuvale yansıttıkları sergiye katıldı.8-13 Kasım 2020 tarihleri arasında Mersin’in ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olan 14.

Özel çocuklardan ’trunçgiller’ temalı özel resimler

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, Ulusal Turunçgil Konseyi ile birlikte yürütülen ’Biz de varız’ projesi kapsamında özel öğrencilerin turunçgiller hakkındaki düşüncülerini tuvale yansıttıkları sergiye katıldı.
8-13 Kasım 2020 tarihleri arasında Mersin’in ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olan 14. Uluslararası Turunçgil Kongresi’nin hazırlıkları sürerken, bu çerçevede Toroslar ilçesinin eğitim kurumlarından Vali Sabahattin Çakmakoğlu Ortaokulu Özel Eğitim Sınıfı öğrencileri turunçgiller temasını işleyerek sergi düzenledi. Yaşadıkları heyecan ve sevinçleri gözlerine yansıyan öğrencilere, düzenlenen törenle ödülleri verildi.
Törene, Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Badas, Ulusal Turunçgil Konseyi (UTK) Başkanı Kemal Kaçmaz, Akdeniz İhracatçılar Birliği Genel Sekreter Yardımcısı Ümit Sarı, okul idarecileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.
Ulusal Turunçgil Konseyi Başkanı Kemal Kaçmaz, Mersin’in dünyada turunçgillerin başkenti olarak anıldığına dikkat çekerek, özel öğrencilerin turunçgiller temalı hazırladığı resim sergisi ile büyük mutluluk duyduklarını söyledi. Kaçmaz, "Mersin, hepimizin de bildiği gibi turunçgillerin başkenti olarak anılmakta. Sevgili çocuklarımız da projemiz ile ’Biz de varız’ diyerek çizdikleri resimlerle turunçgillerin tanıtımına katkı sundular. Öğrencilerimizi kutluyorum" dedi.
"Turunçgiller Mersini ile özdeşleşmiştir”
14. Uluslararası Turunçgil Kongresi’nin Mersin’in ev sahipliğinde yapılacak olmasının ülke ve turunçgil sektörü adına önemli bir atılım olduğuna dikkat çeken Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, “Ulusal Turunçgil Konseyimizin, kentimizde 2020 Uluslararası Turunçgil Kongresi’ni gerçekleştirecek olması bizler için gurur verici. Biz de kentimizin yararına olacak çalışmaların her zaman destekçisiyiz” diye konuştu.
Mersin’in portakal çiçeği kokan bir şehir olduğunu söyleyen Başkan Yılmaz, “Çocuklarımız bizim geleceğimiz” diyerek, “Vali Sabahattin Çakmakoğlu Ortaokulu Özel Eğitim Sınıfı öğrencilerimizin hazırladığı resim sergisi çok anlamlı ve önemli. Bizlere iç dünyalarında canlandırdıkları turunçgilleri resmetmeleri, faydalarını yansıtmaları çok güzel bir duygu. Bu sergiye katılan, emek veren kıymetli çocuklarımıza ve değerli öğretmenlerimize çok teşekkür ediyorum. Ayağımız her zaman yerel değerlerimizde, kalbimiz milli değerlerimizde, gözümüz ise yeni ve küresel bilgide olacak. Öğrencilerimize başarılarının devamını diliyorum" ifadelerini kullandı.
Konuşmaların ardından Başkan Yılmaz ve protokol üyeleri turunçgiller sergisini hazırlayan özel öğrencilere madalya ve ödüllerini takdim ederek, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Özel çocuklardan ’trunçgiller’ temalı özel resimler

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