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  4. Özel çocukların dilekleri gerçek oldu

Özel çocukların dilekleri gerçek oldu

İSTANBUL HABERLERİ  | 16.01.2020 14:49 | Son Güncelleme

Kuyumcukent Alışveriş Merkezi ve İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün ortaklaşa yürüttüğü “Bir Dileğim Var” projesi ile özel gereksinimli çocukların hayalleri gerçekleştirildi.Kuyumcukent Alışveriş Merkezi ve İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliği ile önemli bir projeye imza atıldı.

Kuyumcukent Alışveriş Merkezi ve İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün ortaklaşa yürüttüğü “Bir Dileğim Var” projesi ile özel gereksinimli çocukların hayalleri gerçekleştirildi.
Kuyumcukent Alışveriş Merkezi ve İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliği ile önemli bir projeye imza atıldı. “Bir Dileğim Var” projesi ile özel gereksinimli çocuklar, hayallerini yazıp bir kutuya attı. Kuyumcukent Yönetim Kurulu Başkanı Özcan Halaç ve eşi Başak Halaç’ın başlattığı projeye İl Milli Eğitim Müdürlüğü destek vererek 400 öğrencinin hayaline kavuşması sağlandı. Proje büyüyerek Kuyumcukent yönetiminin yanı sıra esnafların da desteği ile 603 özel gereksinimli öğrenciye ulaşıldı.
Programa, İstanbul Vali Yardımcısı Ahmet Hamdi Usta, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Levent Özil, Bahçelievler Belediye Başkan Yardımcısı Göksel Erdem, Kuyumcukent Yönetim Kurulu Başkanı Özcan Halaç eşi Başak Halaç, KİAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Nevzat Sudaş ve çok sayıda özel gereksinimli aile çocukları ile birlikte katıldı. Programda çocuklar sahneye davet edilerek diledikleri hediyeler verildi. Ardından protokol, özel gereksinimli öğrenci ve aileleri hatıra fotoğrafı çektirdi.

“Akülü araba istiyordu, alamamıştık”
Oğlunun akülü araba isteği dileğinin gerçekleştiğini ifade eden anne Aysel Ergin, “Akülü araba istiyordu, alamamıştık. Dileğimiz gerçekleşti çok sevindik. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun herkesten oğlum çok mutlu oldu. Bazen kendini ifade edemiyor ama bazen de isteklerini anlıyoruz. Çok sevindik” dedi.

”Daha kolay yürüyebilmesi için bebek arabası diledik”
Çok heyecanlı olduğunu belirten anne Gülnur Çiğdem, “Daha kolay yürüyebilmesi için bebek arabası diledik. Heyecanlıyız katkılarından dolayı herkese teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

“Onların mutluluğu için projenin devam etmesini isterim”
Projenin çocuklarının mutluluğu için devam etmesini istediğini aktaran Songül İnanç,“Çok mutluyum. Özel çocukları sevindirip bu projeyi düşünen herkese çok teşekkür ediyorum. Her zamanda sevindirsinler. Oğlum işitme engelli cihaz kullanıyor. Onların mutluluğu için projenin devam etmesini isterim” ifadelerini kullandı.

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