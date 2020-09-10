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(Özel) Denizlerin kralı tezgahların hükümdarı oldu

BALIKESİR HABERLERİ  | 10.09.2020 09:22 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde 1 Eylül’de başlayan av sezonu ile birlikte tezgahlarda adeta palamut bayramı yaşanıyor.

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde 1 Eylül’de başlayan av sezonu ile birlikte tezgahlarda adeta palamut bayramı yaşanıyor. Denizlerin kralı palamut fiyatıyla vatandaşın, bolluğu ile balıkçının yüzünü güldürüyor.
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bandırma Su Ürünleri Hali’nde 1 Eylül itibarıyla kalkan avlanma yasağının ardından hareketli günler yaşanıyor. İlk günlerde sardalya ile başlayan balık sezonu kısa zamanda başlayan palamut akını ile adeta bayram günlerini yaşamaya başladı.
Denizlerin kralı, tezgahların hükümdarı haline gelen palamut, Karadeniz’den gelerek Bandırmalı balıkçıların tezgahlarını süslemeye başladı. Bandırma Balık Hali esnaflarından Ali Çakıroğlu, balık sezonunun geçen bir haftasını, balık fiyatlarını ve tezgahlardaki palamut bolluğunun devam edip etmeyeceğini İhlas Haber Ajansı’na anlattı.
Çakıroğlu, "Yeni sezonumuz tüm balıkçılara hayırlı olsun. Bu yıl Karadeniz’den bol miktarda palamut bekliyoruz. Gelen haberlerde bu şekilde. Palamut fiyatları 10 TL’ye kadar düştü. Vanoz Palamutu olarak bildiğimiz cins kişi başı bir tane yeterli olur. Halkımızı protein deposu balığı almaya davet ediyorum" dedi.
Tezgahlarda palamudun haricinde sardalya, hamsi, istavrit, tekir ve barbun balıklarının olduğunu belirten Çakıroğlu, "Hamsinin kilosu 20 TL, sardalya 15-20 TL arasında, istavrit ve mezgit 20 TL’den alıcı buluyor. Palamudun ise tanesi 10 TL’den satılıyor" dedi.

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