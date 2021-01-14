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Özel Denizli Cerrahi Hastanesi’nde ilk Covid aşıları uygulandı

14.01.2021 13:27 | Son Güncelleme:
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19 aşısının ilk uygulamalarına öncelikli olarak sağlık çalışanlarından başlandı.Sağlık Bakanlığının Çin’den sipariş ettiği Covid-19 aşılarının 3 milyon dozluk ilk partisi, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) laboratuvarlarında incelendikten sonra testleri başarı ile geçerek acil kullanım onayı almıştı.

19 aşısının ilk uygulamalarına öncelikli olarak sağlık çalışanlarından başlandı.
Sağlık Bakanlığının Çin’den sipariş ettiği Covid-19 aşılarının 3 milyon dozluk ilk partisi, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) laboratuvarlarında incelendikten sonra testleri başarı ile geçerek acil kullanım onayı almıştı. Ülkemizde ilk aşılar Bilim Kurulu Toplantısı sonrasında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve kurul üyelerine uygulanmıştı.

Türkiye genelinde bugün itibariyle 81 ilde eş zamanlı olarak başlayan aşı uygulaması kapsamında Özel Denizli Cerrahi Hastanesi’nde ilk aşılar gönüllü olan Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Arif Süleyman Hatay ile Enfeksiyon Hemşiresi ve Başhemşire Yardımcısı Güzide Gül Tuna’ya uygulandı. Aşılar ilk etapta sağlık çalışanları ve 65 yaş üzerinden başlamak üzere peyderpey uygulanmaya devam edecek.
Denizli’de ilk aşıyı yaptıran İl Sağlık Müdürü Dr. Berna Öztürk, kamu hastanelerinin yanı sıra özel hastanelere de yeterli dozda aşı gönderildiğini belirterek; “Sağlık adına çalışan yani Covid döneminde büyük bir özveriyle risk altında görevlerini icra eden herkes öncelikli olarak aşılanacak. Bugün itibariyle tüm kamu hastanelerinde, özel hastanelerde, Pamukkale Üniversitesi Hastanesi ve aile sağlığı merkezleri ile İlçe Sağlık Müdürlüklerimizde tüm tedbirlerimizi alarak aşılma çalışmalarına başladık. Dün itibariyle aşılar yeterli miktarda tüm merkezlere dağıtıldı. Ben de biraz önce aşımı oldum. Bulaşıcı hastalıklardan korunmanın tek yolu aşıdır. Mutlaka Bilim Kurulumuzun önerilerine uyalım. Tüm sağlık çalışanlarını ve zamanı geldikçe risk grubundaki tüm vatandaşlarımızı aşı olmaya davet ediyorum. İnşallah uygun şekilde bağışıklığımızı kazanırız ve Covid denilen bu beladan hep birlikte kurtuluruz” dedi.

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