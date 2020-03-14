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Özel Denizli Tekden Hastanesi’nde bayram havası

DENİZLİ HABERLERİ  | 14.03.2020 15:41 | Son Güncelleme

14 Mart Tıp Bayramı dolayısı ile Özel Denizli Özel Tekden Hastanesi doktorları ve çalışanları kahvaltı etkinliğinde bir araya geldi.

Özel Denizli Tekden Hastanesi’nde bayram havası

14 Mart Tıp Bayramı dolayısı ile Özel Denizli Özel Tekden Hastanesi doktorları ve çalışanları kahvaltı etkinliğinde bir araya geldi. Etkinlik nedeniyle Tekden Hastaneleri Yönetim Kurulu Başkanı Op. Dr. Kemal Tekden ve Hastane Başhekimi Op. Dr. Mehmet Tekin yaptıkları açıklamalar ile ‘Tıp Bayramı’nı kutladılar.
14 Mart Tıp Bayramı kapsamında Denizli Özel Tekden Hastanesinde kutlama yapıldı. Etkinliğe doktorlar ve hemşireler başta olmak üzere sağlık çalışanları katıldı. Etkinlikte Tekden Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Mehmet Tekin, günün anlam ve önemini ilişkin bir konuşma yaptı. Konuşmasında sağlık çalışanlarının fedakarca görev yaptıklarını vurgulayan Dr. Tekin, “Hakikaten şöyle bir düşündüğümüzde, herkes bir geriye çekilmişken doktorların ve sağlık çalışanlarının cephenin en önünde hastalıkları, sıkıntıları göğüslemesi hakikaten takdire şayandır. Bundan ötürü sizin şahsınızda bütün sağlık çalışanlarını kutluyorum buradan, teşekkür ediyorum her birine. Bunun haricinde yine biz, özellikle Tekden Hastanesi olarak çok uyumlu bir çalışma grubu içerisindeyiz. 52 kişilik uzman ve akademisyen hekim kadromuz ve 400’ü geçkin profesyonel çalışanımızla birlikte bir aile sıcaklığında çalıştığımızı hissediyorum. Sizler de mutlaka böyle hissediyorsunuzdur. Ben bu vesileyle birlikte olduğumuz için hepinize teşekkür ediyorum ve 14 Mart Tıp Bayramınızı kutluyorum” dedi.
Tıp bayramı nedeniyle bir açıklama yapan Tekden Hastaneleri Yönetim Kurulu Başkanı Op. Dr. Kemal Tekden’de tüm sağlık çalışanlarının bayramını kutladı.
Konuşmalarının ardından Dr. Tekin, hastane doktorlarına hediyeler dağıtarak her bir doktorun tek tek tıp bayramını kutladı. Kutlamaların ardından hatıra fotoğrafı çekildi.

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