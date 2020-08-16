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(Özel) “Dünü bilmek, geleceği bilmektir"

KAYSERİ HABERLERİ  | 16.08.2020 13:00 | Son Güncelleme

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Büyükşehir Belediye öncülüğünde ÇEKÜL Vakfı ve Obruk Mağara Araştırma Grubu’nun ortaklığında raporlaştırılan ve Büyükşehir Belediyesi’nce kitaplaştırılan ‘Kayseri Yeraltı Yapıları’ 5’nci ara raporu inceledi. Başkan Büyükkılıç, “Şehirler sadece çağdaş görünümüyle değil, geçmişten getirdiği birikimler ile daha anlamlı ve önemli hale geliyor” dedi.
Kayseri Büyükşehir Belediyesi şehrimizdeki yer altında bulunan tarihi mirası açığa çıkarmak için hem çalışıyor, hem de bu çalışmaları gelecek nesillere aktarmak için gayret gösteriyor. Bu kapsamda Kayseri Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde ÇEKÜL Vakfı ve Obruk Mağara Araştırma Grubu’nun ortaklığında Kayseri’deki yeraltı yapılarının envanterini çıkarmaya yönelik 2013 yılında başlayan çalışmalar raporlar halinde hazırlanıp Büyükşehir Belediyesi tarafından kitaplaştırılıyor. Böyle eşsiz bilgileri geleceğe taşımanın çok önemli olduğunu ifade eden Başkan Büyükkılıç, “Dünü bilmek, geleceği bilmektir ve Kayseri’mizde yer üstü ve yer altı tarihi ile birlikte birlikte bir bütündür. Her zaman söylüyoruz, şehrimiz Türkiye’nin en çok yer altı şehirlerine sahip ve bizlerde Büyükşehir Belediyesi olarak şehrimizin yer altı yapılaşmasını, turizm ekonomisinin hizmetine sunmak ve ileriye de sağlam bilgi sunmak amacıyla 2013 yılından beri yapılan çalışmalarla hazırlanan her raporu kitaplaştırıyoruz. En son sunulan rapor tümüyle Koramaz Vadisi’ne ait. Raporda Koramaz Vadimiz de yapılan çalışmalar, Büyük Bürüngüz, Subaşı, Küçük Bürüngüz, Ağırnas, Turan, Vekse ve Bağpınar’ı tüm özellikleri ile anlatmış ve yer altı şehrimizi gözler önüne sermiştir. Biz bu berceste bilgilere geçmişten gelen rehberimiz olarak bakıyor, hepsinin kayıtlara geçilmesini de çok önemsiyoruz” diye konuştu.

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