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  4. Düzce Uğur Anadolu ve Fen lisesi vizyonunu veli ve öğrencilerle paylaştı

Düzce Uğur Anadolu ve Fen lisesi vizyonunu veli ve öğrencilerle paylaştı

DÜZCE HABERLERİ  | 05.01.2020 15:52 | Son Güncelleme

Düzce Özel Uğur Anadolu ve Fen Lisesi, öğretmenler ile öğrenci ve velilerin bir araya geldiği vizyon tanıtım toplantısı düzenledi.

Düzce Özel Uğur Anadolu ve Fen Lisesi, öğretmenler ile öğrenci ve velilerin bir araya geldiği vizyon tanıtım toplantısı düzenledi. Okul dışında ve mesai saati dışında yapılan toplantıya Eğitimden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Nil Çiçek ile öğrenci ve velileri yoğun ilgi gösterdi.
Düzce Özel Uğur Anadolu ve Fen Lisesi, yine sıra dışı bir etkinliğe imza attı. Okul idareci, öğretmen, veli ve öğrencilerin bir araya geldiği etkinlik, özel bir toplantı salonunda gerçekleştirildi. Vizyon tanıtım toplantısı adıyla yapılan etkinlik, kahvaltı ile başladı. Ardından Düzce Özel Uğur Okulları kurucusu Gökhan Sarıgül, okulun tanıtan ve eğitim vizyonu ile Düzce Özel Anadolu ve Fen Lisesi eğitim vizyonunun anlatarak okulun değerleri hakkında bilgiler verdi. Gökhan Sarıgül; “Düzce Özel Uğur Anadolu ve Fen Lisesi eğitim hayatına dershane ile başladı. Sonrasında dershanelerin okullara dönüşmesi ile temel lise olarak öğrencilerini geleceğe hazırlayan okulumuz, bu yıldan itibaren de kendi binasında Anadolu ve Fen Lisesi olarak öğrencileri geleceğe hazırladı. Özel Uğur okulu değerleri ile birlikte okuluna sahip çıkan kaliteli öğretmen kadrosu ile de göz kamaştırmaktadır. Yapılan anketlerde Uğur Okullarının eğitim kalitesinin yanında öğretmen kalitesi de veliler tarafından tercih sebebi oluyor. Ayrıca geleceğe insan yetiştirirken, bu toprakların değerlerini unutmayan, örf ve adetlerine, vatanına bağlı insanlar yetiştirmekten en büyük amacımız. Bu yolda bizlere destek olan velilerimize sonsuz teşekkür ederim” dedi.
Özel Uğur Okulları Eğitimden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Nil Çiçek ve Şahin Güngör’ünde katıldığı programda Genel Müdür Yardımcısı Nil Çiçek birde konuşma yaptı. Nil Çiçek; “Eğitimde kaliteli öğretmenler ile eğitim veren b,ir kurum olarak Dünya okulu olma hayaliyle çıktığımız yolda başarılarımız ile hedeflerimizi tutturduğumuzu görmek çok güzel bir duygu. Bu anlamda Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Ziya Selçuk’un geleceğin eğitim sistemi olarak açıkladığı bir çok konuyu Özel Uğur Okulları olarak zaten almıştık. Geleceğin mesleklerini de öncesinden belirleyerek öğrencilerimiz bu dallarda eğiterek seçecekleri branşlarda başarılı olmaları için çalışıyoruz” dedi.
Konuşmaların ardından Düzce Özel Uğur Anadolu ve Fen Lisesi idarecileri ve öğretmenleri ile öğrenci velileri bir araya gelerek sorunlar, okul ile ilgili sorular ve öğrenci bilgilerini paylaştılar.

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