YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bilecik
  4. Özel eğitim kurumunda ücretsiz okuma hakkı elde etti

Özel eğitim kurumunda ücretsiz okuma hakkı elde etti

BİLECİK HABERLERİ  | 23.10.2020 17:46 | Son Güncelleme

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde Dodurgaspor Kulübü teakwando sporcusu geçen yol elde ettiği Türkiye dereceleri nedeniyle özel eğitim kurumunda ücreti okuma hakkı elde etti.Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Dodurga Belediye Başkanı Selim Tuna, “Geçen sene taekwondo branşında aldığı Türkiye derecesinden dolayı Dodurga beldemizin başarılı sporcusu Alper Tuncay, Bozüyük özel eğitim kurumunda ücretsiz okuma hakkı elde etmiştir.

Özel eğitim kurumunda ücretsiz okuma hakkı elde etti

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde Dodurgaspor Kulübü teakwando sporcusu geçen yol elde ettiği Türkiye dereceleri nedeniyle özel eğitim kurumunda ücreti okuma hakkı elde etti.
Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Dodurga Belediye Başkanı Selim Tuna, “Geçen sene taekwondo branşında aldığı Türkiye derecesinden dolayı Dodurga beldemizin başarılı sporcusu Alper Tuncay, Bozüyük özel eğitim kurumunda ücretsiz okuma hakkı elde etmiştir. Sporcularımıza böyle bir imkanı sağladığı için Spor Bakanlığımıza ve özel eğitim kurumuna teşekkür ederim. Alper kardeşimizi tebrik ederim” dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Zeynep Sever Demirel, Volkan Demirel'le tanışma hikayesini anlattı: Futbolcu denince istemedim Zeynep Sever Demirel, Volkan Demirel'le tanışma hikayesini anlattı: Futbolcu denince istemedim
Bozüyük İlçe Emniyet Müdür Yardımcılığı görevine Orhan Bozdemir atandıBozüyük İlçe Emniyet Müdür Yardımcılığı görevine Orhan Bozdemir atandı
En Çok Okunan Yerel Haberler
Tunç Soyer 18 ayda neler yaptığını anlattı
Tunç Soyer 18 ayda neler yaptığını anlattı
Çankaya’da açık havada spora devam
Çankaya’da açık havada spora devam
Adana’dan dünyaya şifa yayılacak
Adana’dan dünyaya şifa yayılacak
Ege Mahallesi’nde dönüşüm başlıyor
Ege Mahallesi’nde dönüşüm başlıyor
Osmaniye'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 11 zanlıdan 8'i tutuklandı
Osmaniye'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 11 zanlıdan 8'i tutuklandı
MHP Balıkesir İl Başkanlığı Büyükataman’ı ağırlayacak
MHP Balıkesir İl Başkanlığı Büyükataman’ı ağırlayacak

Bilecik Namaz Vakitleri 23 Ekim Cuma

İmsak
05:49
Sabah
07:12
Öğle
12:49
İkindi
15:47
Akşam
18:16
Yatsı
19:35

Bilecik Nöbetçi Eczaneler23 Ekim Cuma

Merkez Eczanesi
Merkez
Cebeci Eczanesi
Golpazari
Kaan Eczanesi
Sogut
Betül Eczanesi
Bozuyuk
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Başkan Şahin’ler, açılışa katıldı
Başkan Şahin’ler, açılışa katıldı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
Veteriner İşleri Müdürü Avcı’dan ‘armut kaplanı’ böceği açıklaması
Veteriner İşleri Müdürü Avcı’dan ‘armut kaplanı’ böceği açıklaması
Burçalık ve Kızılsaray Köylerindeki çalışmalar tamamlandı
Burçalık ve Kızılsaray Köylerindeki çalışmalar tamamlandı
Bandırmalıoğlu yakalandı
Bandırmalıoğlu yakalandı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.