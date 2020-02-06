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Özel eğitim uygulama okulundaki yangın korkuttu

BALIKESİR HABERLERİ  | 06.02.2020 16:46 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Edremit ilçesinde özel eğitim uygulama okulundaki yangın korkuttu.

Balıkesir’in Edremit ilçesinde özel eğitim uygulama okulundaki yangın korkuttu. Çıkan yangın itfaiyenin zamanında müdahalesi ile söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre, Sarıkız Mahallesi 107. Sokak’ta bulunan Özel Eğitim ve Uygulama Okulu’nun kalorifer kazan dairesinde yangın çıktı. Yangına, Edremit İtfaiye Grup Amirliği Akçay Müfrezesi kısa sürede müdahale ederek söndürdü. Yangında kazan dairesinin elektirik tesisatı ve yalıtım malzemeleri zarar gördü. Yangın nedeniyle okulda kısa süreli korku yaşandı.

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