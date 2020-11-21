Özel eğitimin sorunları masaya yatırıldı

Malatya’da faaliyet yürüten özel eğitim kurumları ve kişisel gelişim kurslarının temsilcileri bir araya geldi. Özel eğitim sektörünün yaşadığı sorunlar ve çözüm önerileri, hazırlanacak bir dosya ile Milli Eğitim Bakanlığı’na sunulacak.

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası’nın (MTSO) ev sahipliğinde MTSO Meclis Başkanı Hasan Özkan ve MTSO Yönetim Kurulu Üyesi Mesut Özdemir’in başkanlık yaptığı toplantıda, Covid-19 salgını tedbirleri kapsamında yüz yüze eğitime verilen aranın sektörde oluşturduğu sıkıntılar ve bunlara çözüm önerileri konuşuldu.

“Okullar tatil edilmedi, kurslar da kapanmadı”

Özel eğitim sektörünün yaşadığı sorunların ve çözüm önerilerinin hazırlanacak bir dosya ile Milli Eğitim Bakanlığı’na sunulacağını belirten MTSO Meclis Başkanı Hasan Özkan, “Okullar tatil edildi, kurslar kapatıldı gibi bir ifade var. Bu ifadeyi yanlış buluyorum. Okullar tatil edilmedi, kurslar da kapanmadı. Yüz yüze eğitime ara verilmiş olsa da bizler öğrencilerimize ihtiyacı olan eğitimi en uygun zeminde vereceğiz. Kurumlarımızda çalışan personellerimizi ve öğretmenlerimizi de mağdur etmeyeceğiz” dedi.