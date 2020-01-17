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  4. Özel eğitimli öğrenciye üzerinde ismi yazan özel karne

Özel eğitimli öğrenciye üzerinde ismi yazan özel karne

KÜTAHYA HABERLERİ  | 17.01.2020 20:41 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Şaphane ilçesinde, karnesini Kaymakam Tayyar Emre Mahmutoğlu’ndan alan Şaphane İlokulu’nun özel eğitim gereksinimli öğrencisi Mehmet Şengel büyük sevinç yaşadı.Sınıfında ziyaret ettiği Mehmet Şengel ile fotoğraf çektiren Şaphane Kaymakamı Mahmutoğlu, öğrenciyi öperek üzerinde ismi yazan ve Mehmet Şengel’e özel hazırlanan karnesini verdi.İlçe Kaymakamı ve Okul Müdürü Fuat Bayri’nin, özel eğitimli öğrenci Mehmet Şengel için özel karne hazırlatması, öğrencinin ailesine duygusal anlar yaşattı.

Kütahya’nın Şaphane ilçesinde, karnesini Kaymakam Tayyar Emre Mahmutoğlu’ndan alan Şaphane İlokulu’nun özel eğitim gereksinimli öğrencisi Mehmet Şengel büyük sevinç yaşadı.
Sınıfında ziyaret ettiği Mehmet Şengel ile fotoğraf çektiren Şaphane Kaymakamı Mahmutoğlu, öğrenciyi öperek üzerinde ismi yazan ve Mehmet Şengel’e özel hazırlanan karnesini verdi.
İlçe Kaymakamı ve Okul Müdürü Fuat Bayri’nin, özel eğitimli öğrenci Mehmet Şengel için özel karne hazırlatması, öğrencinin ailesine duygusal anlar yaşattı.

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