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(Özel) Finallere Balıkesir damga vurdu

BALIKESİR HABERLERİ  | 02.04.2020 09:50 | Son Güncelleme

Üç yıl önce TÜBİTAK Bölge Finalleri’ne 7 olan katılım sayısını 39’a çıkartan Balıkesir, büyük bir başarı elde etti.Balıkesir’deki eğitim kurumları geçtiğimiz aylarda yapılan TÜBİTAK Bursa Bölge Finalleri’ne 39 projeyle katılım sağladı.

Üç yıl önce TÜBİTAK Bölge Finalleri’ne 7 olan katılım sayısını 39’a çıkartan Balıkesir, büyük bir başarı elde etti.
Balıkesir’deki eğitim kurumları geçtiğimiz aylarda yapılan TÜBİTAK Bursa Bölge Finalleri’ne 39 projeyle katılım sağladı. İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız, Balıkesir’de uyguladıkları program ile üç yıl önce bölge finallerine 7 olan katılım sayısını 13’e, ardından 21’e ve bu yıl da 39’a çıkartarak büyük bir başarı elde edildiğini ifade etti. Yıldız, Balıkesir’in TÜBİTAK başarısı ile ilgili yaptığı açıklamada, “TÜBİTAK’da Balıkesir rüzgarı esmeye devam ediyor. TÜBİTAK Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projesi Yarışması sonuçlandı. Bursa Bölge Finali’ne davet edilen 100 eserin 39 tanesi Balıkesir’imize ait. Ben öncelikle bu büyük başarıda emekleri olan değerli idarecilerimize, danışman öğretmenlerimize ve sevgili öğrencilerimize teşekkürü bir borç biliyorum. Bundan üç yıl önce göreve başladığımda Bursa Bölge Finaline gittiğimizde Balıkesir’e ait sadece 7 tane eser vardı. Orada arkadaşlarımıza şunu söylemiştim: Gelecek yıl burada Balıkesir rüzgarını estireceğiz demiştim. Geriye döndüğümüzde arkadaşlarımızla bir araya gelerek hem TÜBİTAK İl Koordinatörümüz Fatih Satıl Hocam ve değerli akademisyenlerimizle bu konuda neler yapabiliriz diye bir araya geldik. Onlarla beraber yürüttüğümüz çalışma neticesinde tüm ilçelerimizde öğretmenlerimize eğitimlerimizi verdik. Üç yıl önce 7 olan rakamımız daha sonra 13’e, daha sonra 21’e ve bu yıl 39’a yükseldi. 100 eserin 39 tanesinin Balıkesir’e ait olması, en yüksek başvuruyla kabul edilen eserle anılan bir il olmak gerçekten bizler için birer mutluluk vesilesi” diye konuştu.

“Dünyayla yarışacak öğrencilerimiz var”
Amaçlarının Balıkesir’de milli ve manevi değerlere bağlı, teknolojiyi en üst düzeyde kullanabilen nesiller yetiştirmek olduğunu belirten Yıldız, “3,5 yıl önce BENGİ Projesi’ni başlattığımızda şunu söylemiştik. BENGİ Projesi ile en büyük amacımız bu şehirde milli ve manevi değerlerine bağlı, kendisi ve çevresiyle barışık, teknolojiyi en üst düzeyde kullanabilen nesiller yetiştirebilmek. Bugün bunların meyvesini topluyor olmak bizler için de gerçekten ayrı bir mutluluk vesilesi. Ben Sayın Bakanımızın ilimize geldiğinde ifade etmiş oldukları bir cümle var; ’Balıkesir ödevi bundan sonra Türkiye ile değil dünya ile yarışmak.’ Bizim dünya ile yarışacak okullarımız, dünya ile yarışacak öğretmenlerimiz, dünya ile yarışacak öğrencilerimiz var. İnşallah bundan sonra Sayın Bakanımızın himayelerinde başlatılan 2023 eğitim vizyonu ve Sayın Valimizin himayelerinde yürütülen BENGİ Projesi’yle Balıkesir’i eğitimde adından söz edilen bir şehir haline getireceğiz. Daha birçok alanda hem okuma etkinlikleri anlamında, hem akademik başarı anlamında, hem sosyal, kültürel, sportif, sanatsal faaliyetler anlamında en önde olan bir Balıkesir en büyük hayalimiz” ifadelerini kullandı.

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İmsak
05:18
Sabah
06:44
Öğle
13:17
İkindi
16:51
Akşam
19:40
Yatsı
21:00

Balıkesir Nöbetçi Eczaneler 2 Nisan Perşembe

Övünç Eczanesi
Merkez
Seymen Eczanesi
Merkez
Stad Eczanesi
Merkez
Deniz Eczanesi
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