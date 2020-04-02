(Özel) Finallere Balıkesir damga vurdu

Üç yıl önce TÜBİTAK Bölge Finalleri’ne 7 olan katılım sayısını 39’a çıkartan Balıkesir, büyük bir başarı elde etti.

Balıkesir’deki eğitim kurumları geçtiğimiz aylarda yapılan TÜBİTAK Bursa Bölge Finalleri’ne 39 projeyle katılım sağladı. İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız, Balıkesir’de uyguladıkları program ile üç yıl önce bölge finallerine 7 olan katılım sayısını 13’e, ardından 21’e ve bu yıl da 39’a çıkartarak büyük bir başarı elde edildiğini ifade etti. Yıldız, Balıkesir’in TÜBİTAK başarısı ile ilgili yaptığı açıklamada, “TÜBİTAK’da Balıkesir rüzgarı esmeye devam ediyor. TÜBİTAK Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projesi Yarışması sonuçlandı. Bursa Bölge Finali’ne davet edilen 100 eserin 39 tanesi Balıkesir’imize ait. Ben öncelikle bu büyük başarıda emekleri olan değerli idarecilerimize, danışman öğretmenlerimize ve sevgili öğrencilerimize teşekkürü bir borç biliyorum. Bundan üç yıl önce göreve başladığımda Bursa Bölge Finaline gittiğimizde Balıkesir’e ait sadece 7 tane eser vardı. Orada arkadaşlarımıza şunu söylemiştim: Gelecek yıl burada Balıkesir rüzgarını estireceğiz demiştim. Geriye döndüğümüzde arkadaşlarımızla bir araya gelerek hem TÜBİTAK İl Koordinatörümüz Fatih Satıl Hocam ve değerli akademisyenlerimizle bu konuda neler yapabiliriz diye bir araya geldik. Onlarla beraber yürüttüğümüz çalışma neticesinde tüm ilçelerimizde öğretmenlerimize eğitimlerimizi verdik. Üç yıl önce 7 olan rakamımız daha sonra 13’e, daha sonra 21’e ve bu yıl 39’a yükseldi. 100 eserin 39 tanesinin Balıkesir’e ait olması, en yüksek başvuruyla kabul edilen eserle anılan bir il olmak gerçekten bizler için birer mutluluk vesilesi” diye konuştu.