YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Karabük
  4. (Özel) Futbolda Özkaynak Projesi başladı

(Özel) Futbolda Özkaynak Projesi başladı

KARABÜK HABERLERİ  | 15.03.2020 12:54 | Son Güncelleme

Karabük’te ilk ve orta öğretimde eğitim gören 3.

Karabük’te ilk ve orta öğretimde eğitim gören 3. sınıf ile 6. sınıf arasındaki öğrencilere futbol ile birlikte başka eğitimlerin de ücretsiz verileceği "Futbolda Özkaynak Projesi" başladı.
Çocuklarda spor kültürü oluşturmak, sanal bağımlılıkla ve hareketsiz yaşamla mücadele etmek gibi amaçları olan Futbolda Özkaynak Projesi’nin sorumlusu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün futbol antrenörü olan Ahmet Ayvaz Karabük’te eğitim gören ilk ve orta öğretim 3. sınıf ile 6. sınıf arasındaki bütün öğrencilere anket çalışması yaptıklarını ve bu ankete göre hareket ettiklerini belirtti.
Yapılan anket çalışmasında çocukların görüşüne değer verdiklerini belirten Ahmet Ayvaz, “Anket çalışmasında çocuklarımıza; En çok hangi sporu yapmak istersiniz? E çok hangi sporu yapmaktan keyif alırsınız? tarzında sorular sorduk. Biz bu anket sonuçları neticesinde yüzde yirmilik kesim futbol oynamak istediğini dile getirdi. Bizler de bunu üstlerimize ilettik. Vali Beyimizin direktifleriyle ilgili Vali Yardımcı’mızın koordinesinde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Karabük Valiliği’nin yazı işlerine bağlı AB Dış İlişkiler Koordinasyon Bürosu ile birlikte bir proje yaptık. Projemizin adına “Futbolda Özkaynak Projesi” dedik. Amacımız tamamen ilköğretim 3.sınıf ile 6.sınıf arasında yer alan çocuklarımıza hitap etmektedir. Bu da yaş olarak takriben, bazen değişiklikler olabiliyor 8-12 yaş arasına hitap etmektedir” dedi.
Projenin sürdürebilir olduğu sürece devam edeceğini dile getiren Ayvaz “Bir çocuğa haftada iki antrenman planlaması yaptık. Zaten bu yaş gruplarına uygun olan da haftada iki ya da üç antrenman süresidir. Bizler projenin bitiş tarihi için okulların açıldığı tarih olarak uygun gördük. Bu da şu sebepten; Mart gibi başlayacağız, okullar açıldığı dönemde bitireceğiz. Aradaki 1-2 ay projenin değerlendirmesini yapacağız. Sürdürülebilirliği konusunda kendi aramızda istişare yapacağız. Şayet sürdürebilirliği varsa gelecek yıldan itibaren tekrardan Mart ayında başlayıp yine aynı şekilde bir sirkülasyon şeklinde devam ettirmeyi hedefleyeceğiz” şeklinde konuştu.
Ayvaz, başvuru sürecinin hala devam ettiğini belirterek, “Bence katılım gayet güzel ve ben daha fazla olmasını bekliyorum. Biz 4000 çocuğa anket yaptık. 4000 çocuğun yüzde yirmisi bu sonuçları istiyor. Şu anda yüzde yirmilik kısmın çok çok altındayız. Ben bu yüzdelik kısmın hepsine talibim. Hepsinin de buraya gelmesini istiyorum” dedi.
“Aslında bakılacak olursa biz burada sadece futbol eğitimi vermeyeceğiz” diyen Ayvaz, “Futbol dışında eğitimler de vereceğiz. Bunlardan bazıları beslenme eğitimi olacak. Sporcu bilinci olacak. Bireysel bilinç olacak. Bunların dışında spor psikoloji anlamında çocuklara ve ailelerine de eğitimler vereceğiz” ifadelerini kullandı.
Sporun ders kadar önemli olduğunun altını çizen Ahmet Ayvaz, “Çocuklarınızı dışarıya çıkarın. Çocuklarınızı buraya getirin. Biz sizleri davet ediyoruz. Sadece futbol değil. Projemiz futbol ama ben çocuklarınıza spor yaptırmanızı öneriyorum. Sporun ders kadar önemli olduğunu düşünüyorum. Derse ne kadar ayırıyorsak bence spora da bir o kadar zaman ayırmamız gerekiyor” diyerek ailelere tavsiyede bulundu

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNEROnu tanıyabildiniz mi?Onu tanıyabildiniz mi?
Batman'da büyük vurgun! Memur yapma vaadiyle kandırıp... Batman'da büyük vurgun! Memur yapma vaadiyle kandırıp...
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Burhaniye Corona önlemlerini almaya başladı

Burhaniye Corona önlemlerini almaya başladı

Şanlıurfa’da 3 otomobil çarpıştı: 7 yaralı

Şanlıurfa’da 3 otomobil çarpıştı: 7 yaralı

Alanya’da yol verme kavgası kanlı bitti

Alanya’da yol verme kavgası kanlı bitti

Derbi hakemi Bitigen’in karnesi

Derbi hakemi Bitigen’in karnesi

Kahramanmaraş'ta Ceyhan Nehri taştı, tarım alanları su altında kaldı

Kahramanmaraş'ta Ceyhan Nehri taştı, tarım alanları su altında kaldı

İzmir'de gürültü nedeniyle çıkan tartışmada silahla vurulan kişi öldü

İzmir'de gürültü nedeniyle çıkan tartışmada silahla vurulan kişi öldü

Karabük Namaz Vakitleri 15 Mart Pazar

İmsak
05:29
Sabah
06:54
Öğle
13:03
İkindi
16:23
Akşam
19:03
Yatsı
20:22

Karabük Nöbetçi Eczaneler15 Mart Pazar

Esentepe Eczanesi
Merkez
Büşra Eczanesi
Besbinevler
Hacettepe Eczanesi
Safranbolu
Gülşen Eczanesi
Eflani
Mutlu Eczanesi
Eskipazar
Yenice Eczanesi
Yenice
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

KBÜ’de Bologna süreci bilgilendirme toplantıları

KBÜ’de Bologna süreci bilgilendirme toplantıları

TED Karabük Koleji’nde ’10. Üniversite Tanıtım Fuarı’ gerçekleşti

TED Karabük Koleji’nde ’10. Üniversite Tanıtım Fuarı’ gerçekleşti

Jandarma olayların yüzde 97,6’sını ortaya çıkardı

Jandarma olayların yüzde 97,6’sını ortaya çıkardı

Safranbolu’da "Hoş Geldin Bebek" Projesi

Safranbolu’da "Hoş Geldin Bebek" Projesi

Başkan Köse restorasyon çalışmalarını inceledi

Başkan Köse restorasyon çalışmalarını inceledi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.