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Özel gençlerden itfaiyeye anlamlı ziyaret

KOCAELİ HABERLERİ  | 30.09.2020 14:04 | Son Güncelleme

Gölcük’te yaşayan engelli gençler, İtfaiyecilik Haftası kapsamında itfaiye ekiplerini ziyaret etti.Gölcük’te İtfaiyecilik Haftası kapsamında, ilçede yaşayan özel gençler itfaiye müfrezesini ziyaret etti.

Gölcük’te yaşayan engelli gençler, İtfaiyecilik Haftası kapsamında itfaiye ekiplerini ziyaret etti.
Gölcük’te İtfaiyecilik Haftası kapsamında, ilçede yaşayan özel gençler itfaiye müfrezesini ziyaret etti. Burada itfaiyecilerle sohbet eden gençler, daha sonra itfaiye kıyafetlerini, araçları inceledi. Kısa süreliğine itfaiye eri olmanın mutluluğunu yaşayan gençler, araçların önünde poz vererek bu anları ölümsüzleştirdi. itfaiye erleri de özel gençlere yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi. Özel gençlerin ziyareti sonrasında mutlu olduklarını dile getiren itfaiye erleri, daha sonra gençlerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

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