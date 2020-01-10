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  4. Özel gereksinimlilere yeni uygulama

Özel gereksinimlilere yeni uygulama

MALATYA HABERLERİ  | 10.01.2020 18:11 | Son Güncelleme

Hollanda, Almanya, İsveç ve İngiltere gibi gelişmiş ülkelerde uygulanan ’Hortikültürel Terapi’ yöntemi artık Battalgazi Belediyesi Engelsiz Yaşam ve Rehabilitasyon Merkezi’nde de uygulanacak.Battalgazi Belediyesi Engelsiz Yaşam ve Rehabilitasyon Merkezi, İnönü Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü ile birlikte örnek bir çalışmaya imza attı.

Hollanda, Almanya, İsveç ve İngiltere gibi gelişmiş ülkelerde uygulanan ’Hortikültürel Terapi’ yöntemi artık Battalgazi Belediyesi Engelsiz Yaşam ve Rehabilitasyon Merkezi’nde de uygulanacak.
Battalgazi Belediyesi Engelsiz Yaşam ve Rehabilitasyon Merkezi, İnönü Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü ile birlikte örnek bir çalışmaya imza attı. Yapılan çalışmayla Engelsiz Yaşam ve Rehabilitasyon Merkezinde Eğitim gören ve tedavi alan Ööel gereksinimli bireylere Hollanda, Almanya, İsveç ve İngiltere gibi gelişmiş ülkelerde uygulanan “Hortikültürel Terapi” yöntemi uygulandı. Malatya’da ilk kez uygulanan bu Terapi yöntemi ile özel gereksinimli bireyler, doğanın iyileştirici gücünden yararlanarak, kendi ağaçlarını ve çiçeklerini toprakla buluşturdu. Oluşturulan özel sera alanında uzman eğitimciler nezaretinde uygulan terapi yönteminden, özel gereksinimli her yaş grubu bireyler faydalandı. Toprakla bütünleşen özel bireylerin mutlulukları gözlerinden okunurken, diktikleri çiçek ve ağaçların bakımını ise yine kendileri üstlendi.
Battalgazi Belediyesi Engelsiz Yaşam ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Serdar Gündoğdu, özel gereksinimli bireylerin eğitimine her zaman destek sunan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’e teşekkürlerini iletti.
İnönü Üniversitesi ile gerçekleştirdikleri çalışmanın bölgede ilk kez uygulandığını belirten Gündoğdu, "Bilindiği gibi bitkilerin iyileştirici özelliği, özel gereksinimli bireyler üzerinde uygulandı. Olumlu dönütler aldığımız bireylerimiz oldu. Kış ayı olması sebebiyle bahçemizde oluşturduğumuz özel sera alanında bu terapi yöntemini uyguladık. Kurumumuzda hobi bahçeleri mevcut. Yaz aylarında bu terapi yöntemini hobi bahçelerinde vermeyi düşünüyoruz. Bu çalışmanın başından sonuna kadar bizlerden desteklerini esirgemeyen Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’e teşekkürlerimi iletiyorum. Başkanımız bizden desteklerini hiçbir zaman esirgemedi. Yapılan bu terapi yöntemini kurumumuzda vermeye devam edeceğiz” dedi.
Hortikültürel Terapi uygulamasının, çocuk ya da yetişkin fiziksel veya zihinsel engelliler ile herhangi bir nedenle hastanede tedavi gören her yaş gurubu bireyin iyi olma halini destekleyen bitki, toprak ve doğa gibi elemanlara dayalı bir tedavi edici, eğitici, ve geliştirici aktiviteler bütünü olduğu vurgulandı.

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