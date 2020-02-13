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Özel güne özel ellerden çıkan hediyeler

MUĞLA HABERLERİ  | 13.02.2020 17:22 | Son Güncelleme

14 Şubat Sevgililer Günü özel hediyelik eşyaların satışa sunulduğu, Bodrum Belediyesi ve Yakaköy Sevgi Sanat Atölyesi stantlarının yer aldığı kermes açıldı.Bodrum Belediyesi’nin destekleriyle, Yakaköy Sevgi Sanat Atölyesi engelli öğrencilerinin ve kadınların el emeği göz nuru hediyelik ürünlerinin satıldığı kermes üç gün boyunca Halk Eğitim Merkezi Binası önündeki etkinlik alanında açık olacak.Takılardan örgü bebeklere, el işi kıyafetlerden Bodrum mandalinası şeklindeki anahtarlık ve bez çantalara kadar çok çeşitli hediyelikler Sevgililer Gününe özel olarak açılan bu kermeste yer alıyor.

14 Şubat Sevgililer Günü özel hediyelik eşyaların satışa sunulduğu, Bodrum Belediyesi ve Yakaköy Sevgi Sanat Atölyesi stantlarının yer aldığı kermes açıldı.
Bodrum Belediyesi’nin destekleriyle, Yakaköy Sevgi Sanat Atölyesi engelli öğrencilerinin ve kadınların el emeği göz nuru hediyelik ürünlerinin satıldığı kermes üç gün boyunca Halk Eğitim Merkezi Binası önündeki etkinlik alanında açık olacak.
Takılardan örgü bebeklere, el işi kıyafetlerden Bodrum mandalinası şeklindeki anahtarlık ve bez çantalara kadar çok çeşitli hediyelikler Sevgililer Gününe özel olarak açılan bu kermeste yer alıyor.

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Muğla Namaz Vakitleri 13 Şubat Perşembe

İmsak
06:31
Sabah
07:52
Öğle
13:26
İkindi
16:23
Akşam
18:50
Yatsı
20:06

Muğla Nöbetçi Eczaneler13 Şubat Perşembe

Fidan Eczanesi
Merkez
Gonca Eczanesi
Merkez
Burcu Eczanesi
Bodrum
Can Eczanesi
Bodrum
Mumcular Eczanesi
Bodrum
Natura Eczanesi
Bodrum
Ortakent Eczanesi
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