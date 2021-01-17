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Özel Güney Park Hastanesi’nde yeni dönem

17.01.2021 10:36 | Son Güncelleme:
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Hatay’ın Samandağ ilçesinde, Özel Güneypark Hastanesi’nde yeni bir dönem başladı.

Hatay’ın Samandağ ilçesinde, Özel Güneypark Hastanesi’nde yeni bir dönem başladı. 2021 yılında yönetim değişikliği ile 100.Yıl Sağlık Grubuna dahil olan Güneypark Hastanesi kısa bir süre sonra da isim değişikliğine gidecek. Yaklaşık 5 yıldır bölge halkına sağlık hizmeti sunan Güneypark, kısa bir süre sonra Özel 100.Yıl Samandağ Hastanesi olarak hizmet verecek.
100. Yıl Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Servet Lale, hastanenin bölge halkına en kaliteli hizmeti sunmak için gayret göstereceğini söyledi. Yönetim Kurulu Başkanı Lale, 100.Yıl Sağlık Grubunun yarım asırdır sağlık sektöründe olduğunu ve çok başarılı işlere imza attığını söyleyerek şöyle konuştu:
“Samandağ Türkiye’nin en güzide ilçelerinden birisi. Biz de bu güzel ilçeye yatırım yapmaktan ve halkımıza sağlık hizmeti sunacak olmanın gururunu yaşıyoruz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da gerek Samandağ halkına gerekse bölge halkına en kaliteli sağlık hizmetini sunma gayretimiz var. Deneyimli doktorlarımız ve alanında uzman personelimizle son teknolojik cihazlarımızla tüm branşlarda halkımızın hizmetinde olacağız.”
Hastane yönetimi, personel ve doktorlarla ayrı ayrı toplantı yaparak 2021 değerlendirme toplantısı yaptı. Toplantıya Yönetim Kurulu Başkanı Servet Lale, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mehmet İhsan Erzurumlu, Koordinatör Doç. Dr. Tarık Purtuloğlu, Mesul Müdür Op. Dr. Hayrettin Dönger doktorlar ve personelle ayrı ayrı toplantı yaptı.
Hastanenin yeni dönem hedefleri ile ilgili konuların ve genel değerlendirmelerin yapıldığı toplantıda konuşan Yönetim Kurulu Başkanı Servet Lale, "Hastanemiz bölge için önemli bir sağlık hizmeti sunmanın yanı sıra çok büyük bir istihdam da sağlıyor. Değerli doktorlarımız ve personellerimiz ile el ele gönül gönüle vererek hem ülkemiz hem bölgemiz için katma değer üretmeye devam edeceğiz. Bir yandan personelimizin kişisel gelişimine yatırım yapacağız bir yandan da onların maddi manevi durumlarını en iyi seviyeye getireceğiz. Yeni dönem başta hastanemiz çalışanları olmak üzere herkese hayırlı olsun” şeklinde konuştu.

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