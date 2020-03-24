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(Özel Haber) Ankara Zabıtası AŞTİ’de otobüsleri denetledi

ANKARA HABERLERİ  | 24.03.2020 17:16 | Son Güncelleme

Ankara Şehirler Arası Otobüs Terminali’nde (AŞTİ) de Ankara Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri yolcu otobüslerine korona virüs denetimi gerçekleştirdi.İçişleri Bakanlığının, yeni tip korona virüsle mücadele kapsamında, toplu taşıma araçlarında yolcu sayısının yarıya indirilmesine ve araçlarda yolcuların güvenli mesafede oturmasına ilişkin genelgesinin uygulanmasına yönelik denetimler Ankara Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri tarafından başladı.İçişleri Bakanlığı yeni tip korona virüsle mücadele kapsamında 81 il valiliğine ek genelge gönderilmişti.

Ankara Şehirler Arası Otobüs Terminali’nde (AŞTİ) de Ankara Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri yolcu otobüslerine korona virüs denetimi gerçekleştirdi.
İçişleri Bakanlığının, yeni tip korona virüsle mücadele kapsamında, toplu taşıma araçlarında yolcu sayısının yarıya indirilmesine ve araçlarda yolcuların güvenli mesafede oturmasına ilişkin genelgesinin uygulanmasına yönelik denetimler Ankara Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri tarafından başladı.
İçişleri Bakanlığı yeni tip korona virüsle mücadele kapsamında 81 il valiliğine ek genelge gönderilmişti. Genelde, il ve ilçelerdeki tüm şehir içi ve şehirlerarası çalışan toplu taşıma araçlarının araç ruhsatında belirtilen yolcu taşıma kapasitesinin yüzde 50’si oranında yolcu kabul etmesi, araç içindeki yolcuların oturma şeklinde yolcuların birbirleriyle temas etmesini engelleyecek şekilde olması belirtildi. Ankara Şehirler Arası Otobüs Terminali’nde denetim yapan zabıta ekipleri, şehirden ayrılan yolcu otobüslerini tek tek denetledi ve yolcu sayıları ile yolcuların güvenli mesafede oturup oturmadığını kontrol etti. Ekipler, kurallara uymayan yolcuları ve firma görevlilerini de uyardı. Ayrıca otobüs firmalarında görevli personel de denetlendi. Zabıta ekipleri hijyen şartlarına en üst düzeyde riayet edilmesi gerekliliğini vurguladı.
Ankara Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Mustafa Koç, “Korona virüs salgınına karşı tedbirleri uygulama aşamasıydınız. İçişleri Bakanlığı’nın genelgesi bize tebliğ edildi. Biz de buradaki otobüs işletmelerine tebliğ ettik. Yolcuların ikili koltuklara tek oturmaları ve önlü arkalı oturanların da çapraz oturmaları şeklindeki uygulamayı hayata geçirdik. Vatandaşlarımız için çok sorun olmayacağını düşünüyoruz. Esnafın ve otobüs işletmelerinin mağdur olmamalı içinde AŞTİ çıkış ücretini de yarıya indirdik” dedi.

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