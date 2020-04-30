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(Özel haber) Drone tespit etti jandarma ele geçirdi

VAN HABERLERİ  | 30.04.2020 11:35 | Son Güncelleme

Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Van Gölü’nde dronenin tespit ettiği bir seferde 20 ton balık avlayabilecek 800 metre uzunluğunda 2 adet manyat ağı ele geçirdi.Van Gölü’nün tuzlu ve sodalı suyunda yaşayabilen ve nesli koruma altında olan inci kefalinin üreme dönemi nedeniyle 15 Nisan- 15 Temmuz tarihleri arası uygulanan av yasağı devam ediyor.

Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Van Gölü’nde dronenin tespit ettiği bir seferde 20 ton balık avlayabilecek 800 metre uzunluğunda 2 adet manyat ağı ele geçirdi.
Van Gölü’nün tuzlu ve sodalı suyunda yaşayabilen ve nesli koruma altında olan inci kefalinin üreme dönemi nedeniyle 15 Nisan- 15 Temmuz tarihleri arası uygulanan av yasağı devam ediyor. Yasakla birlikte inci kefalini korumak için hem karadan hem havadan denetim yapan jandarma, denetimlerini arttırarak sürdürüyor. Van İl Jandarma Komutanlığına bağlı Muradiye İlçe Jandarma Komutanlığı, Van İl Jandarma komutanlığı Çevre Koruma Timi ve Edremit Asayiş Bot Tim Komutanlığı ile Muradiye ilçesi Ovapınar Mahallesinde Drone ile inci kefali balığı avında kullanabilecek ağ ve teknelerin gizlendiği sazlık alanda operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyon neticesinde akarsu girişinde akarsuya batırılmış vaziyette bir gecede yaklaşık 20 ton balık avlaya bilecek 800 metrelik 2 adet manyat tipi ağ ele geçirildi. Yakalanan 800 metrelik 2 adet manyat tipi ağ muhafaza altına alınarak, imha edilmek üzere Muradiye Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğüne teslim edildi.

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Akşam
19:04
Yatsı
20:30

Van Nöbetçi Eczaneler30 Nisan Perşembe

Altınbaşak Eczanesi
Ipekyolu
Gültepe Eczanesi
Ipekyolu
Nilüfer Eczanesi
Ipekyolu
Vereseli Perihanoğlu Eczanesi
Ipekyolu
Yıldız Eczanesi
Ipekyolu
Çıçekler Hayat Eczanesi
Edremit
Kayran Eczanesi
Edremit
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