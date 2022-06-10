Özel halk otobüsleri Ankara Büyükşehir Belediyesinden "kiralama modeli" talep etti

Tüm Özel Halk Otobüsleri Kooperatifleri Birliği (TÖHOB) Başkanı Kurtuluş Kara, akaryakıtın Büyükşehir Belediyesince, diğer giderlerin ise esnaf tarafından karşılanacağı "kiralama modeli"nin uygulanması talebinde bulundu.

Mamak Üreğil Millet Bahçesi önünde toplanan 300 kişilik TÖHOB üyesi otobüs esnafı adına açıklama yapan Birlik Başkanı Kara, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın halk otobüsü esnafına elinden geldiği kadar yardım ettiğini ve zam istemediklerini belirtti.

İstanbul'da uygulanan kiralama modelinin Ankara'daki 850'ye yakın özel halk otobüsü için de geçerli olmasını istediklerini ifade eden Kara, "Her gün akaryakıt maliyetleri artıyor. Biz bugün zam istesek yine akaryakıt yükselecek." dedi.

Kara, akaryakıtın Büyükşehir Belediyesince, diğer giderlerin ise esnaf tarafından karşılanacağı "kiralama modeli"nin uygulanmasını talep ettiklerini bildirdi.

Kiralama modeliyle hizmet kalitesinin artacağını, şikayetlerin biteceğini ve vatandaşların daha kaliteli hizmet alacağını ileri süren Kara, özel halk otobüslerinin de EGO otobüsleri gibi sübvanse edilmesi gerektiğini belirtti.

Kara, "Esnaf arkadaşlarımız bir haftadır çalışamıyor ve evlerine ekmek parası götüremiyor. Bir halk otobüsü şoförü günlük akaryakıta 700 lira cebinden para takviye ediyor. 7 günde yaklaşık 4 bin lira. Bu hafta çalışmadı 4 bin lira cebinde kaldı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı inşallah bu işi çözecektir." diye konuştu.

