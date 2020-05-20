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Özel halk otobüsleri dezenfekte edildi

NEVŞEHİR HABERLERİ  | 20.05.2020 13:49 | Son Güncelleme

Yeni tip korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında temizlik ve hijyen çalışmalarını büyük bir titizlikle sürdüren Nevşehir Belediyesi, özel halk otobüslerini periyodik olarak Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü tarafından ruhsatlı virüsidal etkili biyosidal ürünlerle dezenfekte ediyor.Her gün yüzlerce noktada dezenfekte uygulaması yaparak virüsün yayılmaması ve vatandaşların günlük yaşamına sağlıklı bir şekilde devam etmesini sağlayan Nevşehir Belediyesi çalışmalarını sürdürüyor.Kentte yoğun olarak kullanılan cadde ve sokaklarda yıkama ve dezenfeksiyon çalışmaları gerçekleştiren Nevşehir Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, virüs ve benzeri salgın hastalıklara karşı toplu taşıma araçlarındaki riski azaltmaya yönelik dezenfekte işlemlerini de sıklıkla tekrarlıyor.Şehir merkezindeki farklı hatlarda çalışan otobüslerde özellikle yolcuların oturduğu koltukları ve tutamaçları dezenfekte eden ekipler, bu çalışmalarında Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü tarafından ruhsatlı virüsidal etkili biyosidal ürünler kullanıyor.Halk sağlığına yönelik yaklaşımından dolayı Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı’ya ve belediye ekiplerine teşekkür eden özel halk otobüsü şoförleri, ekiplerin tüm araçlarda hijyen çalışması yürüttüğünü söyledi.Nevşehir Belediyesi dezenfekte uygulaması çerçevesinde şehirde tüm belirlenen bölgelerin belirli aralıklarla dezenfekte edilmesini sağlıyor.

Özel halk otobüsleri dezenfekte edildi

Yeni tip korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında temizlik ve hijyen çalışmalarını büyük bir titizlikle sürdüren Nevşehir Belediyesi, özel halk otobüslerini periyodik olarak Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü tarafından ruhsatlı virüsidal etkili biyosidal ürünlerle dezenfekte ediyor.
Her gün yüzlerce noktada dezenfekte uygulaması yaparak virüsün yayılmaması ve vatandaşların günlük yaşamına sağlıklı bir şekilde devam etmesini sağlayan Nevşehir Belediyesi çalışmalarını sürdürüyor.
Kentte yoğun olarak kullanılan cadde ve sokaklarda yıkama ve dezenfeksiyon çalışmaları gerçekleştiren Nevşehir Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, virüs ve benzeri salgın hastalıklara karşı toplu taşıma araçlarındaki riski azaltmaya yönelik dezenfekte işlemlerini de sıklıkla tekrarlıyor.
Şehir merkezindeki farklı hatlarda çalışan otobüslerde özellikle yolcuların oturduğu koltukları ve tutamaçları dezenfekte eden ekipler, bu çalışmalarında Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü tarafından ruhsatlı virüsidal etkili biyosidal ürünler kullanıyor.
Halk sağlığına yönelik yaklaşımından dolayı Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı’ya ve belediye ekiplerine teşekkür eden özel halk otobüsü şoförleri, ekiplerin tüm araçlarda hijyen çalışması yürüttüğünü söyledi.
Nevşehir Belediyesi dezenfekte uygulaması çerçevesinde şehirde tüm belirlenen bölgelerin belirli aralıklarla dezenfekte edilmesini sağlıyor. Özellikle ortak kullanım alanlarında daha da etkisini gösteren çalışmalarda alanların hassasiyetine göre belirli sıklıklarla aynı uygulama tekrar ediliyor.

Özel halk otobüsleri dezenfekte edildi

Özel halk otobüsleri dezenfekte edildi

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Nevşehir Nöbetçi Eczaneler20 Mayıs Çarşamba

Anadolu Eczanesi
Merkez
Merve Eczanesi
Merkez
Yılmaz Eczanesi
Acigol
Derelı Eczanesi
Avanos
Cebecı Eczanesi
Derinkuyu
Gülsehır Eczanesi
Gulsehir
Bektas Eczanesi
Hacibektas
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