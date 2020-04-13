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Özel halk otobüslerinde korona temizliği

ANKARA HABERLERİ  | 13.04.2020 08:52 | Son Güncelleme

Altındağ’da korona virüsün yayılmaması için alınan önlemler kapsamında ilçenin tüm noktalarında dezenfeksiyon çalışmaları düzenli olarak devam ediyor.Altındağ Belediyesi, korona virüse karşı mücadelesini her alanda sürdürüyor.

Altındağ’da korona virüsün yayılmaması için alınan önlemler kapsamında ilçenin tüm noktalarında dezenfeksiyon çalışmaları düzenli olarak devam ediyor.
Altındağ Belediyesi, korona virüse karşı mücadelesini her alanda sürdürüyor. Altındağ’da bulunan okullar, kültür merkezleri, camiler, müzeler, alışveriş merkezleri, nikah ve düğün salonları, konukevleri, taksi durakları, muhtarlıklar, parklar, yaşlı bakım merkezleri, taksiler, dolmuşlar, ambulanslar kurulan ekip tarafından titizlikle dezenfekte edilirken, özel halk otobüsleri de unutulmadı. Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı’nın talimatlarıyla harekete geçen Altındağ Belediyesi dezenfeksiyon ekipleri, özel halk otobüslerini de titizlikle ilaçladı. Korona virüs ile mücadelenin Altındağ’da aralıksız devam ettiğini söyleyen Başkan Asım Balcı, “Altındağ hattında hizmet veren tüm özel halk otobüslerini ilaçlarla dezenfekte ettik. Her tür koruyucu güvenlik önlemini alan ekiplerimiz her zaman olduğu gibi titizlikle çalıştı. Altındağ’da vatandaşlarımız her ne kadar yetkililerin uyarılarını dikkate almaya önem verse de, çalışan vatandaşlarımız özel halk otobüslerini kullanmaya devam ediyorlar. Bu nedenle ulaşım araçlarının temizliği çok önemli Altındağ genelinde dezenfekte çalışmalarına ara vermeden devam edeceğiz” dedi.

“Dezenfekte istasyonumuz hizmette”
Geçtiğimiz haftalarda İskitler semt pazarında ‘hijyen istasyonu’ uygulaması başlattıklarını da hatırlatan Başkan Balcı, “Aracını dezenfekte etmek isteyen taksi ve servis şoförleri, İskitler semt pazarına gelerek, bu hizmetten hafta içi her gün saat 09.00 ile 17.00 arası ücretsiz olarak faydalanabilir“ ifadelerini kullandı.

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