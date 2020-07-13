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Özel Halk otobüslerinde sosyal mesafe, hijyen ve maske denetimi yapıldı

NEVŞEHİR HABERLERİ  | 13.07.2020 16:38 | Son Güncelleme

Nevşehir’de, toplu taşıma araçlarında yeni tip korona virüse (Kovid-19) karşı alınması gereken tedbirler ile yolcuların maske kuralına uyup uymadıkları denetlendi.Nevşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri kent merkezinde yolcu taşımacılığı yapan Halk Otobüsleri’nde yolcu kapasitesi, maske kullanımı ve sosyal mesafenin korunarak ulaşım hizmeti verilmesi ile ilgili denetimler gerçekleştirdi.İki ayrı ekip tarafından gerçekleştirilen denetimlerde zabıta görevlileri, özel halk otobüslerindeki yolcuların sosyal mesafe kuralına uyup uymadığını ve maske kullanıp kullanılmadığını kontrol etti.Denetimlerde ayrıca otobüs şoförlerini maskesiz yolcu almamaları ve araçlarını sürekli dezenfekte etmeleri konusunda bilgilendiren ekipler, yolcuları da maske kullanımı ve sosyal mesafenin önemi hakkında uyardı.Zabıta Müdürlüğü ekipleri özel halk otobüsleri, duraklar, ticari taksiler, işyerleri ve yayalara yönelik denetimlerini periyodik aralıklarla sürdürecek.

Özel Halk otobüslerinde sosyal mesafe, hijyen ve maske denetimi yapıldı

Nevşehir’de, toplu taşıma araçlarında yeni tip korona virüse (Kovid-19) karşı alınması gereken tedbirler ile yolcuların maske kuralına uyup uymadıkları denetlendi.
Nevşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri kent merkezinde yolcu taşımacılığı yapan Halk Otobüsleri’nde yolcu kapasitesi, maske kullanımı ve sosyal mesafenin korunarak ulaşım hizmeti verilmesi ile ilgili denetimler gerçekleştirdi.
İki ayrı ekip tarafından gerçekleştirilen denetimlerde zabıta görevlileri, özel halk otobüslerindeki yolcuların sosyal mesafe kuralına uyup uymadığını ve maske kullanıp kullanılmadığını kontrol etti.
Denetimlerde ayrıca otobüs şoförlerini maskesiz yolcu almamaları ve araçlarını sürekli dezenfekte etmeleri konusunda bilgilendiren ekipler, yolcuları da maske kullanımı ve sosyal mesafenin önemi hakkında uyardı.
Zabıta Müdürlüğü ekipleri özel halk otobüsleri, duraklar, ticari taksiler, işyerleri ve yayalara yönelik denetimlerini periyodik aralıklarla sürdürecek.

Özel Halk otobüslerinde sosyal mesafe, hijyen ve maske denetimi yapıldı

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