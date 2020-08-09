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Özel Hareket Şube Müdürü Bayar’ın oğlu dünya evine girdi

HAKKARİ HABERLERİ  | 09.08.2020 10:19 | Son Güncelleme

Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürü Şaban Bayar’ın oğlu Nusret Arda Bayar, Rabia Altınsoy ile dünya evine girdi.Aksaray Zafer Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı üzerindeki bir otelde yapılan düğün törenine AK Parti Hakkari Milletvekili adayı ve iş adamı H.

Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürü Şaban Bayar’ın oğlu Nusret Arda Bayar, Rabia Altınsoy ile dünya evine girdi.
Aksaray Zafer Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı üzerindeki bir otelde yapılan düğün törenine AK Parti Hakkari Milletvekili adayı ve iş adamı H. Teoman Zeydan ile Hakkari’den yaklaşık 50 kişi de katıldı. Değişik illerden de çok sayıda davetlinin katıldığı, maske ve sosyal mesafe kurallarına en iyi şekilde uyulduğu düğün töreninde ünlü türkücü Aydın Aydın da sahne aldı.
Bayar ve Altınsoy aileleri bu mutlu günlerinde kendilerini yalnız bırakmayan Hakkari halkı başta olmak üzere değişik illerden gelen tüm davetlilere teşekkür ettiler.

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