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Özel hastanenin klimasından çıkan yangın paniğe sebep oldu

KOCAELİ HABERLERİ  | 25.12.2020 11:24 | Son Güncelleme

Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde bulunan özel hastanede klimanın tutuşması paniğe sebep oldu.Olay Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde meydana geldi.

Özel hastanenin klimasından çıkan yangın paniğe sebep oldu

Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde bulunan özel hastanede klimanın tutuşması paniğe sebep oldu.
Olay Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Başiskele ilçesi Atakent Mahallesi’nde bulunan Özel Kocaeli Hastanesi’nde meydana geldi. Hastanenin giriş kısmındaki klima bir anda tutuştu. Durumu gören hastane çalışanları itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kısa sürede kontrol altına aldı. İtfaiye ekipleri yangının söndürülmesi sonrasında hastanede oluşan yoğun dumanı tahliye etmek için çalışma başlattı.
Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Özel hastanenin klimasından çıkan yangın paniğe sebep oldu

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